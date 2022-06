“Juve in vantaggio, c’è ottimismo”: svolta sul mercato, ecco il campione

Si accende il calciomercato. La Juve lavora per un attaccante, è in vantaggio anche rispetto alle altre rivali. Tra queste il Barcellona.

La Juventus guarda al futuro, tra l’ottimismo di chi sa che passerà molto dal mercato, ma anche di chi è consapevole che i prossimi mesi saranno cruciali. Sbagliare un passaggio potrebbero risultare decisivo in negativo, ed ecco perchè la dirigenza sta lavorando assiduamente per cercare gli elementi giusti da portare nella rosa di Massimiliano Allegri.

Uno dei nomi maggiormente accostati alla squadra bianconera in questi mesi è stato quello di Angel Di Maria. Giocatore avanti con gli anni, certo, ma che ancora potrebbe garantire uno o due anni di livello assoluto, come mostrato anche con il Paris Saint Germain. Ma cosa farà l’argentino nel suo futuro?

Juve-Di Maria, bianconeri in vantaggio sul Barcellona: la proposta

Nelle scorse settimane si è parlato di un forte interessamento del Barcellona sull’attaccante argentino. I catalani, però, ad oggi pare non siano in grado di puntare forte di lui a causa di problemi economici che tengono al palo il club spagnolo. Ed allora che succede? Che la Juventus, come riportato oggi da ‘Tuttosprt’, è in vantaggio nella corsa a Di Maria.

C’è grande ottimismo – si legge – per la Vecchia Signora, con l’offerta fatta al giocatore di 7 milioni per un anno. Un investimento coraggioso da parte della Juventus, che potrebbe concretamente portare a Torino un giocatore in grado di spostare gli equilibri.