Inter, che assist ad Allegri: la Juve vuole il bomber nerazzurro

L’Inter sta cercando di prendere Dybala e Lukaku, ma con questi due arrivi potrebbe ‘regalare’ un attaccante alla Juve di Allegri.

L’Inter di Marotta ed Ausilio è sicuramente tra le protagoniste di questi primi giorni di calciomercato. I due dirigenti, infatti, stanno imbastendo tante trattative sia in entrata che in uscita. I loro principali obiettivi per quanto riguarda gli arrivi sono due: Romelu Lukaku e Paulo Dybala.

La ‘Beneamata’ sta tentando convincere il Chelsea a cedergli il belga in prestito, che è disposto anche a tagliarsi lo stipendio per tornare ad indossare la maglia nerazzurra. Dopo un iniziale tentennamento, i ‘Blues’ stanno aprendo sempre di più all’ipotesi di cedere il centravanti a titolo temporaneo.

Mentre sul fronte Dybala, Marotta ed Ausilio stanno continuando a trattare con Jroge Antun, agente del giocatore, anche se l’intesa definitiva ancora deve essere trovata. Nonostante questa distanza tra le parti, l’Inter è sicuramente in pole position per accaparrarsi le prestazioni della ‘Joya’. Ma se dovessero arrivare entrambi i giocatori, il team nerazzurro sarebbe costretta a vendere un attaccante che ha già in rosa. Ed uno di questi potrebbe trasferirsi alla Juventus.

Inter, la Juve di Allegri sta pensando a Dzeko come vice Vlahovic: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, infatti, la Juventus starebbe pensando ad Edin Dzeko come possibile nuovo vice Vlahovic. I bianconeri, di fatto, sono alla ricerca di un colpo in attacco e il bosniaco potrebbe rappresentare il profilo ideale, visto la sua esperienza, per ricoprire il ruolo di ‘attaccante riserva’ dietro all’ex Fiorentina.

Il bosniaco, di fatto, non è più nei piani dell’Inter, considerando sia il suo stipendio molto elevato che la quasi certezza di essere chiuso dagli arrivi di Lukaku e Dybala. La Juventus di Allegri, che aspetta anche il colpo Di Maria, oltre a quello di Dzeko, sta monitorando anche altri nomi per trovare un vice Vlahovic: da Arnautovic del Bologna a Giovanni Simeone del Verona.