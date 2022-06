“Criticato ingiustamente”: Juventus, il grande ex lascia i tifosi di sasso

In molti l’hanno criticato e spingono per la sua cessione. Adesso è però l’ex calciatore della Juventus a prendere le sue difese.

Il calciomercato di quest’estate in casa Juventus sarà foriero di grandi cambiamenti. Già con le operazioni invernali di Vlahovic e Zakaria erano state gettate le basi di un cambio di rotta. Dopo due stagioni deludenti Andrea Agnelli vuole affidare al tecnico Allegri una squadra quanto più competitiva possibile.

Per farlo ci sarà molto da lavorare sul mercato in entrata, anche a fronte di addii pesantissimi come quelli di Dybala e Chiellini. Accanto a queste operazioni in ingresso, tra cui spicca il sogno Di Maria, ci saranno però anche operazioni in uscita che coinvolgeranno calciatori che sembrano ormai fuori dal progetto tecnico di mister Allegri.

Come ad esempio Adrien Rabiot. Arrivato alla Juventus con grandissime aspettative, secondo molti nei suoi tre anni con la casacca bianconera ha fornito un rendimento decisamente altalenante. Non la pensa così l’ex centrocampista bianconero Giuliano Giannichedda il quale, ai microfoni di Sky Sport, ha preso le difese del francese.

Juventus, Giannichedda difende Rabiot: “E’ un giocatore che ha qualità”

“Sinceramente mi ha sorpreso il fatto che Adrien Rabiot sia stato messo sul mercato.” va controcorrente Giannichedda. “Per me è stato criticato parecchio ingiustamente. E’ un calciatore che ha qualità, anche se i numeri parlano di pochi gol. Vedremo come andrà a finire il mercato.”

Il discorso poi si sposta sul grande obiettivo bianconero per il centrocampo, quel Paul Pogba che potrebbe tornare a vestire per la seconda volta in carriera la maglia della Juventus. Giannichedda in questo caso fa i complimenti alla Juventus per come si sta approcciando alla trattativa: “Su Pogba devo complimentarmi con la società bianconera. Hanno capito che servono calciatori che ti fanno fare il salto di qualità a livello mentale.”