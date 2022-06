Calciomercato Juventus, il tempo passa: c’è l’ultimatum del big

La Juventus vuole accelerare sul mercato dopo lo stallo delle ultime settimane: attesa per la decisione

La stagione della Juventus è stata di molto al di sotto delle aspettative. L’obiettivo era tornare a vincere in Serie A e superare gli ottavi di finale di Champions League. Ma il Villarreal, evidentemente, non era d’accordo e Massimiliano Allegri non ha dato la svolta necessaria. I bianconeri vorrebbero tornare ai fasti di un tempo, tornando a vincere lo scudetto. Per farlo, però, dovranno arrivare dei campioni.

Quelli messi nel mirino da Andrea Agnelli sono Paul Pogba e Angel Di Maria. Quest’ultimo, nonostante sia attualmente svincolato, non ha ancora trovato un accordo con la Juventus. Questo perché El Fideo vorrebbe tornare in Argentina dopo il Mondiale di Qatar 2022. L’ultima chance per lui e per l’amico Messi di vincere la Coppa del Mondo.

Juventus, domenica la risposta di Di Maria

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Angel Di Maria ha fatto sapere alla Juventus che entro domenica farà sapere la sua risposta definitiva. Ci sarebbe stato un riavvicinamento dopo che il club bianconero ha offerto un contratto annuale con opzione per il secondo anno, dopo il biennale secco delle scorse settimane. Il desiderio del Fideo era quello di un contratto di un anno.

Ma la Juve vuole garanzie anche per il futuro, per quella che sarà molto probabilmente l’ultima esperienza di Di Maria in Europa. Allegri potrà dunque capire se potrà puntare su un campione come l’argentino per puntare a riavere la migliore squadra in Italia.