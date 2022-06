Viaggio e fumata bianca: Juventus, i tifosi esultano per il top player

La Juventus comincia a tirare i fili in vista del prossimo calciomercato: l’intenzione è presentarsi al via con alcuni colpi già conclusi.

Sono molti i grandi nomi che saranno protagonisti dell’imminente calciomercato estivo. Già chiuse le trattative riguardanti Haaland e Mbappé (il primo è andato al Manchester City, il secondo è rimasto al PSG) restano in ballo molti affari a livello europeo. E anche per quanto riguarda la Serie A non sono pochi i campioni che potrebbero brillare la prossima stagione sui campi italiani.

Se l’Inter insegue Dybala e il ritorno di Lukaku, la Juventus cerca da tempo di stringere per Pogba e avrebbe individuato nell’esperto Angel Di Maria il giocatore giusto per equilibrare centrocampo e attacco riportando la Vecchia Signora a lottare per lo Scudetto.

34 anni compiuti lo scorso febbraio, l’argentino concluderà a fine mese l’esperienza al PSG durata 7 anni. Con l’obiettivo di preparare al meglio i Mondiali di novembre ha espresso il desiderio di restare in Europa almeno per la prossima stagione e potrebbe diventare bianconero già la prossima settimana.

Juventus-Di Maria, fumata bianca in arrivo?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Di Maria è tornato da poco in Europa dopo aver trascorso le vacanze in Argentina. Oggi si trova a trascorrere qualche giorno di relax a Ibizia con i connazionali e amici Paredes e Lo Celso, ma già da domani potrebbe ricevere la visita del responsabile di mercato juventino Federico Cherubini.

L’offerta bianconera, secondo il quotidiano, è sempre più simile a quella richiesta inizialmente da Di Maria: un contratto annuale da circa 7 milioni di euro, l’ideale per chiudere la carriera in Europa nel migliore dei modi e magari tornare in Argentina.

Le sensazioni circa una possibile fumata bianca sono sempre più positive. La Juventus sente infatti di aver fatto il massimo per venire incontro al giocatore. Il quale d’altra parte non può che essere rimasto colpito positivamente dalla tenacia della Vecchia Signora nel corteggiamento. La prossima settimana sapremo se questo chiacchierato matrimonio si farà.