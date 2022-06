Calciomercato Juventus, è l’estate dei grandi ritorni: sorpresa in panchina

Potrebbe essere l’estate dei grandi ritorni in casa Juventus: valutazioni in corso da parte del club

La stagione della prima squadra della Juventus è stata ben al di sotto delle aspettative. Massimiliano Allegri ha concluso il campionato al quarto posto. La squadra ha mollato dopo la sconfitta interna contro l’Inter e questo ha condizionato la classifica finale. Tuttavia, Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene sono al lavoro per rendere di nuovo vincente la squadra, per la prima volta senza titoli dal 2011.

Ma il club non penserà solo alla prima squadra. Ci sono infatti delle valutazioni in corso per la panchina della Primavera, per certi versi un po’ in secondo piano dopo l’istituzione dell’Under 23 e delle ottime stagioni in Serie C. Ma nei giorni scorsi non è arrivata la conferma di Andrea Bonatti alla guida della Primavera e quindi si dovrà virare su un nuovo allenatore.

Juventus, Montero per la panchina della Primavera

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella lista dei nomi valutati dalla Juventus c’è anche Paolo Montero. Ex difensore, tornerebbe in bianconero dopo diciassette anni. Sarebbe per lui la seconda esperienza come allenatore in Italia dopo quella alla Sambenedettese. In passato si è seduto anche su varie panchine del calcio sudamericano, come San Lorenzo, Rosario Central e Penarol.

Si parla tanto di ‘grandi ritorni’ durante quest’estate in casa Juve, come quello di Pogba. A ogni modo sono in corso delle riflessioni, visto che ci sono anche altri nomi in ballo. Tra questi, Alberto Gilardino. L’ex campione del mondo 2006 ha attirato su di sé anche le attenzioni di un’altra squadra Primavera, quella del Genoa. Nei prossimi giorni la Juventus dovrà prendere una decisione definitiva.