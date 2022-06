Calciomercato Juventus, adesso è ufficiale: cessione e plusvalenza

In serata sono arrivate delle notizie in sede di calciomercato per la Juventus. Tra le fila bianconere, infatti, c’è stata un cessione.

Dopo aver raggiunto due quarti posti, per la Juventus è arrivato sicuramente il momento di cambiare marcia. La ‘Vecchia Signora’, infatti, è all’opera per cercare di allestire un gruppo che possa ridurre il gap con le tre squadre che le sono arrivate davanti nel campionato concluso con la vittoria del Milan di Stefano Pioli.

I bianconeri, inoltre, devono anche trovare dei sostituti che non facciano rimpiangere Giorgio Chiellini, Paulo Dybala. I due calciatori, insieme a Federico Bernardeschi, hanno lasciato la Juventus a parametro zero ed hanno dato così ulteriore lavoro ai dirigenti della ‘Vecchia Signora’.

Il primo colpo della squadra piemontese, intanto, è stato quello di far tornare Paul Pogba sotto l’ombra della Mole. Il francese, svincolatosi dal Manchester United, sarà ufficializzato nei primi giorni di luglio per ‘colpa’ di alcuni motivi fiscali. Per altri arrivi così importanti, la Juventus ha bisogno di nuove risorse e proprio su questo fronte sono arrivate delle ottime notizie.

Calciomercato Juventus, è ufficiale il riscatto di Demiral da parte dell’Atalanta

La Juventus ha ufficializzato con un comunicato il riscatto di Merih Demiral da parte dell’Atalanta. I bergamaschi verseranno ben 20 milioni di euro (pagabili in quattro esercizi) più 2,5 di bonus nelle casse economiche bianconere. L’accordo tra le due società prevede anche un premio per la ‘Vecchia Signora’ del 10 per cento in caso di una futura cessione del giocatore turco.

Ottima operazione economica per la Juventus, visto che ha ottenuto una plusvalenza di circa 12 milioni di euro. Cifra che sicuramente la società bianconera reinvestirà in sede di calciomercato, dove i prossimi obiettivi riguardano l’acquisto di un vice Vlahovic ( si seguono i vari Arnautovic, Simeone e Dzeko) e l’ingaggio di Angel Di Maria.