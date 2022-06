“Il pericolo è questo”: Pogba alla Juventus, annuncio dell’agente

L’agente di Paul Pogba delinea in un’intervista situazione e incognite di un eventuale ritorno alla Juventus del suo assistito.

Il calcio italiano sembra ormai sempre più lontano dalle vette toccate in passato. La Serie A vuole tornare a competere con tornei top come la Liga spagnola o la Premier League inglese, ma per farlo deve crescere come movimento e riabbracciare alcune stelle. In questo senso il ritorno di Paul Pogba sembra sempre più probabile.

Della cosiddetta “operazione Pogback” si è parlato a lungo, già da molto prima che il francese annunciasse il proprio addio al Manchester United. Cresciuto con i Red Devils, tornato nel 2016 per 100 milioni di euro dopo essersi consacrato proprio alla Juventus, Pogba non ha mai incantato nelle ultime stagioni. Qualcosa non ha funzionato, ancora, e il ritorno alla Vecchia Signora si è trasformato da sogno in solida realtà.

L’accordo non c’è ancora al 100%, ma è evidente che per entrambe le parti in causa conti molto l’aspetto affettivo. La Juventus si sforzerà di offrire il miglior ingaggio possibile a Paul, che da parte sua abbasserà le proprie pretese. Che sarebbero state soddisfatte senza problemi dal PSG, tuttavia indietro rispetto ai bianconeri.

Pogba-Juventus, si può fare e senza nessuna incognita

Si tratterebbe di un colpo di altissimo livello per la Juventus. Sono molti i reparti da rinforzare, basti pensare ad esempio all’attacco dove Morata rischia di non essere riscattato e si è proposto il 27enne Brunori di ritorno dal Palermo. Ma certo è che il centrocampo è un reparto vitale, molto criticato nelle ultime stagioni. E un rinforzo di spessore serviva.

La domanda piuttosto è: Pogba è ancora un top player? E quali sarebbero i rischi di quella che nel calcio spesso viene definita una “minestra riscaldata”? A rispondere a questo quesito posto da Le Parisien è stata Rafaela Pimenta, ex socia di affari di Mino Raiola che dopo la scomparsa del popolare agente si occupa dei suoi assistiti.

“Il pericolo di un ritorno in una ex squadra? Sarebbe tutta un’altra storia, sono passati tanti anni e non ha mai giocato con tanti dei compagni che si ritroverebbe” ha detto la Pimenta, lasciando così intendere allo stesso tempo che le parti sono vicine. Pogba e la Juve sono pronti a tornare grandi insieme? Potremmo scoprirlo molto presto.