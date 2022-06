Mondiali in Qatar, Infantino esterrefatto: un altro Paese a rischio esclusione

Mancano ancora 5 mesi all’inizio dei Mondiali di Qatar 2022 ma continuano le polemiche: un’altra Nazionale rischia l’esclusione?

Il prossimo 21 novembre avranno inizio i Mondiali di Qatar 2022, appuntamento attesissimo in tutto il pianeta e per cui non mancano polemiche ormai a cadenza settimanale. A tenere banco sono ancora le possibili esclusioni di alcune Nazionali, e dopo la questione sollevata sull’Iran legata ai diritti delle donne ecco che anche un altro Paese viene considerato a rischio squalifica.

Parliamo della Tunisia. Dopo aver sconfitto nel doppio spareggio del 25 e 29 marzo scorsi il Mali, le “Aquile di Cartagine” potrebbero correre il rischio di saltare l’appuntamento dei Mondiali a causa di alcune questioni legate al regolare svolgimento del proprio campionato nazionale. Più precisamente un episodio legato al Championnat de Ligue Professionelle 1, la massima categoria, e da una successiva faida interna alla federazione.

Mondiali, anche la Tunisia rischia l’esclusione?

Come riportato dal portale sul calcio africano AfriqueSports, infatti, lo scorso 29 maggio un presunto caso di corruzione ha investito la Tunisia. Qualcosa accaduto al termine del girone di playout che sanciva le retrocessioni del torneo appena concluso. L’ES Zarzis ha accusato Olympique Beja e ES Métlaoui di aver preso accordi. Successivamente la federcalcio ha però multato e squalificato due suoi giocatori, il portiere Wael Kordi e il difensore Houssem Ramadhane.

Una decisione che è stata contrastata dallo Zarzis. Il club si è rivolto al Ministero dello Sport nazionale, che ha avviato un’indagine interna e minaccia di sciogliere la federcalcio locale con l’accusa di corruzione. Una catena di eventi che potrebbe spingere la FIFA a squalificare la Tunisia, come già successo per gli stessi fatti con Kenya e Zimbabwe. Mettendo dunque a rischio la presenza della Nazionale africana a Qatar 2022.

Vale la pena ricordare che oltre a quelle di Tunisia e Iran sono messe in discussione anche le presenze di altre Nazionali, non ultima quella dell’Ecuador. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. A 5 mesi dall’inizio, i Mondiali di Qatar 2022 non vivono certo un momento sereno.