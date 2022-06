Padel Net Cup: sabato a Roma il torneo con Totti e i campioni dello sport

Tutto pronto per la Padel Net Cup, il torneo di paddle che vede protagonisti i campioni dello sport, tra cui anche Francesco Totti.

Manca sempre meno al via della Padel Net Cup, il torneo di paddle presentato da DigitalBits a sostegno della fondazione Prince Albert II. A sostenere l’evento che vedrà anche una raccolta fondi a tutela dell’ambiente, numerosi campioni dello sport tra cui Francesco Totti e Fiore.

Quello di sabato sarà il primo torneo di paddle interamente dedicato all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile. L’evento vedrà Roma come cornice dell’evento organizzato dalla Fondazione Prince Albert II di Monaco e DigitalBits. Al Villa Pamphili Padel Club ci saranno Francesco Totti, Stefano Fiore, Vincent Candela, Roberto Baronio, Christian Panucci, Luigi Di Biagio e Bernardo Corradi.

Padel Net Club, l’iniziativa di sabato prossimo a Roma

L’iniziativa mette lo sport, il paddle e l’ambiente sullo stesso piano, accomunando tutti in una vera e propria unione di valori. Marco Colasanti, Presidente Italia Fondazione Principe Alberto II di Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Vogliamo ringraziare gli organizzatori del Torneo di Padel, gli atleti che hanno partecipato e tutti coloro che ci hanno onorato della loro presenza. L’evento ha raggiunto un ulteriore importante risultato. Siamo sicuri che la consapevolezza che ognuno possa fare qualcosa, anche un piccolo gesto quotidiano, per migliorare la situazione attuale, ci indirizzerà verso un futuro migliore”

Anche Francesco Totti ha commentato l’evento: “Eventi come questi, dove lo sport diventa veicolo per temi così importanti come la tutela dell’ambiente, sono sempre essenziali e rappresentano un elemento chiave del mio ruolo di ambasciatore di sport e di DigitalBits. Sono stato felice di poter essere il capitano di questo derby di padel che ha avuto una finalità così importante”