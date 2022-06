Calciomercato Cagliari, doppia trattativa per l’obiettivo Serie A

Capozucca e Liverani vogliono riportare il Cagliari in Serie A dopo la retrocessione di questa stagione

Il calciomercato del Cagliari sarà molto movimentato dopo la retrocessione di questa stagione. L’obiettivo principale è quello di tornare al più presto in Serie A, ma sarà attuata una rivoluzione importante. Parecchi nomi, appunto, non sono da Serie B e verranno ceduti per incassare e costruire, quindi, una squadra adatta con giocatori di categoria e anche qualche giovane.

Il Cagliari ha quindi le idee chiare su come agire, anche se servirà del tempo per concludere tutte le operazioni. E’ delle ultime ore la notizia di un doppio contatto con il Monza per due giocatori che piacciono tanto al ds Capozucca: si tratta di Valoti e Donati. Quest’ultimo è, tra l’altro, uno di quelli che ha anche giocato ad altissimi livelli in Bundesliga con il Leverkusen.

Il Cagliari vuole Valoti e Donati dal Monza

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, su Twitter ha rilasciato alcuni aggiornamenti sul calciomercato del Cagliari: “Piace Valoti dal Monza e con il club brianzolo si è parlato anche di un vecchio pallino di Liverani, ovvero Giulio Donati”. Il neo tecnico dei sardi, infatti, apprezza molto le caratteristiche del terzino destro italiano. Sarebbero due colpi molto importanti per la Serie B: entrambi hanno vinto il campionato nell’ultima stagione.

Il Cagliari dovrà anche pensare alle cessioni. Su Bellanova c’è l’Inter e Nandez interessa anche al Monza. Joao Pedro lascerà la Sardegna, come affermato da Capozucca. Si prevedono tanti movimenti, anche nel club brianzolo dove Galliani ha già chiuso il colpo Ranocchia ed è alla ricerca di un nuovo portiere.