Calciomercato Fiorentina, Commisso in difficoltà per il colpo galactico

Contatti continui tra le parti con la Fiorentina che ha però diverse difficoltà da superare

Nelle prossime settimane, la Fiorentina scoprirà l’avversaria dei playoff di Conference League. A quell’appuntamento, Vincenzo Italiano vuole arrivare preparato per evitare brutte figure. Il rinnovo dell’allenatore è molto vicino e nei prossimi giorni dovrebbero esserci delle novità. Ma il club viola dovrà muoversi anche sul mercato in entrata, dopo gli addii di elementi importanti come Odriozola e soprattutto Torreira.

In sostanza, Vlahovic non è stato sostituito a dovere con un altro attaccante. Trovarlo della stessa caratura è complicato, ecco perché la Fiorentina si è fiondata su un’occasione come Luka Jovic. L’attaccante ha deluso al Real Madrid, nonostante un investimento da 60 milioni di euro. E ora cerca una nuova sistemazione per tornare ai fasti di un tempo, quelli che gli hanno permesso di diventare uno degli attaccanti più interessanti d’Europa.

Fiorentina, difficoltà sull’ingaggio per Jovic

Secondo quanto riferito da La Nazione, Ramadani sta lavorando tantissimo per trovare una quadra con Pradè per il colpo Jovic. Ma ci sono delle difficoltà sull’ingaggio del centravanti, molto oneroso, e anche sul riscatto del cartellino. Con il Real Madrid i rapporti sono buoni, come dimostrato anche dall’affare Odriozola dell’anno scorso.

La Fiorentina ha il gradimento di Jovic e il Real Madrid è disposto a trattare. Quello che è chiaro è che, con l’eventuale arrivo del serbo, Piatek andrà via e Cabral molto probabilmente non sarà il titolare della prossima stagione. Italiano ha bisogno di gol che l’ex Basilea, quantomeno nei mesi scorsi, non ha garantito.