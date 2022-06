“Andava fatta…”: calciomercato, Sabatini rivela la sua amarezza

Arrivano le parole di Walter Sabatini che rivela un retroscena su uno dei suoi più grandi rimpianti di mercato

Il documentario DAZN Salvezza 7% ha dato possibilità a chi non conoscesse di Sabatini di avvicinarsi all’uomo oltre che al direttore sportivo. Una salvezza, quella con la Salernitana, conquistata in pochissimi mesi: giorno e notte a lavorare per un sogno poi diventato realtà. Tanti i colpi di mercato messi a segno, non tutti di alto livello, ma se i granata oggi possono permettersi due gioielli come Ederson e Bohinen è proprio grazie a Sabatini.

Questa mattina, è stata resa nota un’intervista ai microfoni di Tuttosport da parte dell’ex ds della Salernitana. Ha detto addio al club granata dopo i dissidi col presidente Iervolino, ma è tutt’altro che lontano dal mondo del calcio. E nelle sue parole, oltre ai pareri sulla nuova Juventus, c’è spazio anche per l’amarezza di un affare vicino, ma mai concluso.

Sabatini: “Raiola mi propose Pogba, ma ci scontrammo…”

Di seguito, le parole di Sabatini: “Quando Raiola mi propose Pogba, ai tempi della Roma, fui pavido. Mi dispiace ancora oggi, ci scontrammo e finì male. Mi chiese quattro milioni di euro di commissione per un ragazzino e in quel caso dare questa cifra a un solo agente mi sembrava sbagliato, non era un’operazione alla Marquinhos. Ma era un’operazione che andava fatta”. Lo stesso ds si è poi soffermato sulla nuova Juve che sta nascendo.

Partendo proprio da Pogba: “Con questo acquisto si rimette in carreggiata, negli ultimi anni Inter e Milan le sono state davanti. Con lo stesso Di Maria, se è quello di Italia-Argentina, c’è da divertirsi. Io lo andrei a prendere col carretto di Apollo. C’è bisogno di una Juve competitiva per il campionato italiano”.