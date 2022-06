“Come Maradona”: Juventus, il paragone lascia di sasso i tifosi

Juventus-Di Maria è un affare che attende ancora il giorno giusto per sbloccarsi, ma spunta un paragone inatteso e sorprendente con Maradona.

È indubbio che l’arrivo dell’argentino Angel Di Maria alla Juventus possa essere di grande impatto per i bianconeri. Si tratta di un vero e proprio campione, che vanta nel suo palmares un numero decisamente considerevole di trofei tra cui una Champions League, vinta col Real Madrid. Proprio questo è l’obiettivo che i bianconeri ambiscono da tempo a conquistare, senza però riuscirci, nonostante un paio di finali disputate in epoca recente.

Inoltre, la stagione sottotono che si è appena conclusa spinge la società alla ricerca di un nome che possa restituire gioia alla piazza e anche grandi speranze. Quello di Di Maria sembra corrispondere all’identikit, anche se l’argentino ha in programma di permanere in Europa soltanto un altro anno, poi vuole rientrare al Rosario Central, dopo aver tentato la vittoria dei Mondiali di Qatar del 2022.

A “sponsorizzare” l’arrivo dell’attaccante in Serie A è un suo ex compagno di squadra al PSG nonché leggenda della Juventus, ovvero Gigi Buffon, oggi a Parma.

Juventus, senti Buffon: “Di Maria come Maradona al Napoli”

Intervenuto a ‘La Gazzetta dello Sport’ per un’intervista, l’oggi capitano del Parma parla della stagione 2018-19 al PSG condivisa proprio con Di Maria e ne specifica il grande impatto che il suo arrivo avrebbe sul campionato italiano: “In questo momento Di Maria in Serie A è come Maradona. I giocatori vanno valutati pensando al contesto in cui devono agire. Oggi la Serie A si è impoverita a livello tecnico, questo è fuori di dubbio. E Angel, di tecnica, ne ha da vendere”.

Buffon spiega che doti come quelle del Fideo mancano nel campionato nostrano, oltre al fatto che può segnare tanti gol e giocare in diversi ruoli: “Salta l’avversario con una facilità impressionante, è decisivo sotto porta, è bravo negli assist. Corre per tutto il campo… in poche parole: è un giocatore di calcio”. Intanto il giocatore prende tempo, ma Buffon non è allarmista. Sa che si tratta di un professionista e, se dovesse optare per il sì, darà il 100% di sé.