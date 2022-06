Juventus, Di Maria ancora bloccato: la famiglia spinge per la Spagna

L’affare che dovrebbe portare Angel Di Maria alla Juventus non è ancora decollato: le ultime sull’argentino e i bianconeri.

Doveva essere il primo colpo di calciomercato della Juventus, prima ancora che s’inaugurasse la finestra estiva di trasferimenti, ma l’orizzonte futuro di Angel Di Maria non è ancora chiaro. Aver lasciato il PSG ed essere disponibile a parametro zero, tra l’altro in un momento motivazionale e fisico davvero ottimo, non sono state comunque condizioni che ne hanno resa facile la sistemazione.

D’altronde ‘El Fideo’ ha posto una condizione base e non trattabile: un solo anno di permanenza in Europa. Dal Rosario Central l’aspettano con insistenza ed esiste già tutto un movimento rispetto al ritorno del calciatore. Probabilmente Di Maria l’avrebbe fatto fin da subito, anche per avvicinarsi dopo tanti anni alla famiglia, ma a fine anno disputerà i Mondiali con l’Argentina, per cui ha bisogno di restare in alti livelli in Europa.

Tre società si sono immediatamente interessate all’argentino, ovvero Benfica, Juventus e Barcellona. Con i lusitani è stato più un nostalgico sondaggio che una vera e propria trattativa, mentre la pista italiana e quella spagnola sono realmente attive.

Di Maria tra Juventus e Barcellona: la situazione

Come anticipato alcune settimane fa da Serieanews.com, gli ostacoli per la conclusione della trattativa tra Di Maria e la Juventus sono due. Il primo è di natura economica: proporre un solo anno di contratto al giocatore, non consentirebbe ai bianconeri di risparmiare tasse sull’ingaggio attraverso il ‘Decreto Crescita’. Per tale ragione, dopo settimane di stallo, la società di Agnelli ha compreso che il calciatore sarebbe rimasto inamovibile e si è avvicinata alla sua richiesta con 7 milioni di ingaggio per una sola stagione.

Tuttavia, se Di Maria non ha ancora scelto di firmare, è a causa del secondo ostacolo. Secondo le informazioni raccolte da fonti vicine al calciatore, la famiglia propenderebbe ancora per un trasferimento in Spagna. Ciò consentirebbe loro di trascorrere l’ultimo anno in Europa in un paese che già conoscono e dove si parli il loro stesso idioma, quindi culturalmente più vicino. Dal Barcellona non sono però giunti grossi segnali ma nemmeno una definitiva bocciatura, perciò ‘El Fideo’ prende tempo e mantiene entrambe le opzioni aperte. Nessuna è totalmente in vantaggio sull’altra, ancora ogni strada è percorribile. Il tempo però non gioca a favore della trattativa, per cui questo fine settimana potrebbe già arrivare una svolta più o meno definitiva.