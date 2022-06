Fiorentina, l’erede di Torreira lo fornisce Marotta: trattativa avviata

Per la Fiorentina spunta il nome ideale come erede di Torreira. Il club ci sta lavorando, si vuole chiudere prima del ritiro estivo.

Un settimo posto che vuol dire Conference League ed una piazza che sogna di essere nuovamente protagonista a anche in piani più alti. La Fiorentina ha chiuso una stagione con numeri positivi, al netto della partenza di un elemento centrale per l’economia di gioco della viola come Dusan Vlahovic. L’arrivo di Cabral, ma anche un sistema di gioco che ha saputo ottemperare all’addio di un giocatore cosi importante.

E cosi Vincenzo Italiano ha trascinato la sua squadra a conquistare un piazzamento europeo, merito di un lavoro meticoloso fatto nel corso dell’anno. Ora si guarda al futuro, con tutte le difficoltà del caso. Si, perchè ora c’è da capire come migliorare la rosa, renderla idonea a giocare tre competizioni cercando di poter essere in grado di sostenerle tutte.

Fiorentina, ecco l’erede di Torreira: lo serve l’Inter di Marotta

C’è stato un gran parlare nelle scorse settimane del destino di Lucas Torreira, giocatore che lo scorso anno si è ben messo in mostra e che ha lasciato in casa viola dei numeri importanti. Una situazione nebulosa, che ha trovato una schiarita soltanto negli ultimi giorno, con il giocatore uruguaiano che non resterà a Firenze.

Serve, dunque, sostituire uno degli elementi che nella scorsa stagione ha avuto una funzione centrale per Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, sarebbe Stefano Sensi il giocatore prescelto per prendere il posto di Torreira. Le due società – si legge – si sono confortate due volte per provare a buttare giù le basi per il passaggio dell’ex Sampdoria in quel di Firenze. La società viola, tra l’altro, vorrebbe concretizzare il tutto prima del ritiro estivo.