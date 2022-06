Juve-Cagliari, contatti stretti: si può chiudere, manca un solo elemento

In dirittura d’arrivo la trattativa tra Juve e Cagliari. Siamo ormai ai dettagli, manca solo un elemento e poi ci sarà l’ufficialità.

Sarà un mercato molto ricco quello che attende la Juve. Nelle prossime settimane Andrea Agnelli e i dirigenti bianconeri lavoreranno molto intensamente per fornire ad Allegri una rosa quanto più vicina alle sue necessità.

Ci sono due anni in chiaroscuro da riscattare, con la necessità di tornare a lottare per il titolo e non limitarsi ad entrare in Champions League. Il tutto passando gioco forza attraverso il rinnovamento di una rosa che ha visto addii importanti come quello di Giorgio Chiellini e quello di Paulo Dybala.

In entrata invece il sogno è sempre Angel Di Maria. Il talento argentino si è appena svincolato dal PSG e la Juve è pronta a fare il possibile per prenderlo. Oltre al sogno Di Maria, altre operazioni tengono banco in casa bianconera, come ad esempio quella che porta a Nahitan Nandez del Cagliari.

Juve, Nandez è vicino: si lavora sulla contropartita per il Cagliari

Stando a quanto riporta la Nuova Sardegna, la retrocessione del Cagliari in Serie B porterà quasi certamente all’addio del centrocampista uruguaiano. La Juve è da tempo forte sul calciatore e la trattativa sta andando abbastanza bene.

Da decidere a quanto pare è solo la contropartita tecnica che la Juve girerà al Cagliari. I bianconeri hanno proposto la scelta tra due attaccanti dell’Under 23 Ange Chibozo e Cosimo Da Graca. Il Cagliari dal canto suo vorrebbe invece il centrocampista Filippo Ranocchia, lo scorso anno grande protagonista a Vicenza. Il problema è che il calciatore interessa anche alla Sampdoria, la quale, a differenza del Cagliari, potrebbe far valere il fatto di disputare la massima serie.