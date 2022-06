“Sarebbe come Maradona”: Juve, il grande ex indica il colpo di mercato

La Juve si sta muovendo molto sul mercato ed un grandissimo ex ha sponsorizzato l’acquisto di un giocatore in particolare.

I risultati delle ultime due stagioni non fanno parte sicuramente del pedigree della Juventus. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha la ferma convinzione di tornare ad essere competitiva sia per la vittoria del campionato che per andare oltre gli ottavi di finale in Champions League (cosa che accade consecutivamente da tre anni).

Il primo colpo per Massimiliano Allegri è stato quello che riguarda il ritorno di Paul Pogba. Per l’ingaggio del francese, svincolatosi dal Manchester United, è tutto fatto e per l’ufficialità si attenderanno i primi giorni di luglio solo ‘per colpa’ di motivi fiscali. La Juventus ha anche la necessità di sostituire giocatori come Dybala e Chiellini.

Per quanto riguarda il difensore italiano, i dirigenti bianconeri stanno valutando vari nomi: da Milenkovic della Fiorentina a Koulibaly del Napoli. La pista che porta al senegalese è alquanto complicata, tuttavia il team piemontese ha avviato i contatti con il suo entourage. Mentre Di Maria è il primo nome per sostituire Dybala, anche se c’è qualche complicazione. L’ex PSG, di fatto, chiede solo un anno di contratto, la Juve invece ne ha offerti due. Sul possibile acquisto di ‘El Fideo’ si è espresso anche Gigi Buffon.

Juve, Buffon sponsorizza Di Maria come colpo di mercato: “Sarebbe come Maradona”

L’eterna bandiera della Juventus, ora al Parma, ha così parlato ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ del possibile arrivo di Di Maria in maglia bianconera: “Il nostro movimento si è impoverito tecnicamente ed Angel, in questo momento, nel campionato italiano sarebbe come Maradona. Ha tecnica da vendere, qualità che manca nella nostra Serie A”.

Buffon ha continuato il suo intervento su Di Maria: “Sa fare tante cose e si fa trovare sempre pronto nel posto giusto al momento giusto. Angel salta sempre l’avversario facilmente, segna, regala assist e riesce a coprire tutto il campo. La sua età? Non conta, ma contano le sue motivazioni”.