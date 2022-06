Addio Dzeko, colpo di scena Inter: destinazione impensabile in Serie A

L’Inter lavora per la squadra del futuro e il primo nome che potrebbe dire addio è quello di Edin Dzeko: destinazione impensabile per il bosniaco.

L’Inter pensa al futuro e a come rendere ancora più competitiva la rosa in vista della prossima stagione. Non perdendo di vista la sostenibilità del progetto e il discorso economico riguardante il bilancio. Così come affermato dallo stesso Marotta. Con il colpo di Lukaku sempre più vicino alla chiusura e Dybala nel mirino, il nome dell’attaccante che potrebbe dire addio è quello di Edin Dzeko. Per lui ci sarebbe una destinazione a sorpresa in Serie A.

Il nome che potrebbe dire addio, quindi, dopo una sola stagione trascorsa all’Inter, sembrerebbe essere quello di Edin Dzeko. Il bosniaco ha segnato gol pesanti tra le file dei nerazzurri, ma se le operazioni di Lukaku prima e di Dybala dopo dovessero andare in porto come l’Inter spera, sarebbe proprio lui il primo indiziato per i saluti.

In un clima di grandi ritorni, allora, e con la situazione che il club nerazzurro sta gestendo nelle ultime settimane, anche per Dzeko potrebbe prospettarsi l’idea di un rientro nella Capitale. La sua famiglia starebbe infatti spingendo per un rientro a Roma, con l’intenzione di voler restare in Italia e in Serie A per chiudere la carriera, ma l’inghippo resta legato all’ingaggio abbastanza elevato.

Calciomercato Roma, Dzeko e l’Inter sempre più lontani: il bosniaco pensa ad un eventuale ritorno nella Capitale

Secondo quanto riferito da ‘forzaroma.info’, quindi, il futuro di Edin Dzeko ormai appare lontano da Milano e dall’Inter, che proprio di questi tempi lo scorso anno lo accoglieva al posto di Romelu Lukaku. Tutto dipende dal fatto che quest’ultimo sta spingendo per fare ritorno in nerazzurro e ciò rende la partenza dell’attaccante bosniaco ogni giorno che passa più concreta.

Intanto il Napoli e il Valencia avrebbero chiesto informazioni su di lui. L’Inter è disposta a lasciarlo partire anche a zero ma l’ingaggio che l’attaccante chiede, di circa 5 milioni di euro a stagione, complica l’operazione per i diversi club interessati. Anche per la Roma, dove il giocatore sarebbe pronto a tornare. Dal canto sui il club, inoltre, avrebbe comunque già Shomurodov a disposizione nel ruolo di vice Abraham.