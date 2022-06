“A breve la firma”: Inter, finalmente l’annuncio. Salti di gioia per Marotta

Inter, finalmente arriva l’annuncio che fa impazzire i tifosi. La firma ci sarà a breve, salti di gioia anche per l’AD Beppe Marotta.

La scorsa stagione è stata vincente, anche se lo Scudetto perso all’ultima giornata contro il Milan brucia e non poco. Ciò non toglie, però, la bontà del primo anno all’Inter di Simone Inzaghi, chiamato lo scorso anno a non far rimpiangere l’addio improvviso di Antonio Conte.

Adesso, l’AD Marotta e il DT Ausilio sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In primo piano, ovviamente, la doppia (e clamorosa) operazione Dybala-Lukaku, che sta calamitando l’attenzione della piazza nerazzurra. E non solo.

In primo piano, però, c’è anche il futuro dello stesso Simone Inzaghi, messo addirittura in discussione da una parte del tifo interista nel corso dell’ultima stagione. E che invece si preannuncia ad essere ancora più centrale nel progetto lombardo.

Inter-Inzaghi, arriva l’annuncio che fa esultare anche Marotta: “A breve la firma”

Già, perché come anticipato e svelato dal collega di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, l’Inter è pronta a siglare ufficialmente il rinnovo di Simone Inzaghi. “Il contratto sarà prolungato sino al 2024, previsto anche un adeguamento di stipendio e un’ulteriore opzione di rinnovo. A breve la firma”, racconta il noto esperto di mercato attraverso il proprio portale.

Firma che – spiega Di Marzio – è prevista esattamente tra martedì e mercoledì. Decisivo, dopotutto, il summit avuto in giornata tra l’ex tecnico della Lazio e gli Stati Generali dell’Inter.

L’annuncio, dunque, fa esultare Marotta e il tifo nerazzurro, nell’attesa che ne arrivino altri di qui al 30 giugno. La trattativa per Lukaku procede spedita, così come quella per Dybala. E ai supporters meneghini, adesso, non resta che aspettare e incrociare le dita. L’Inter non lascia, ma raddoppia in vista della prossima stagione.