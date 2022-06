Juventus-Di Maria, super notizia per il club: “Succede entro domenica”

Una buona notizia per la Juventus sul fronte Angel Di Maria: dopo una lunga riflessione, la decisione del calciatore è ormai quasi matura

La Juventus sogna Angel Di Maria. L’argentino ha chiarito la sua idea riguardo al futuro da ormai qualche settimana. Il calciatore vuole restare ancora un anno in Europa prima di fare ritorno nella sua Argentina e chiudere nel campionato sudamericano la propria carriera.

A pochi mesi dall’inizio del Mondiale, però, il ‘Fideo’ vuole concedersi prima un’altra performance in uno dei massimi campionati europei. Nel corso della sua carriera, che dal 2007 si è consumata interamente nel nostro continente, ha giocato in Portogallo, Spagna, Inghilterra e Francia. I bianconeri potrebbero quindi consentirgli di ‘testare’ pure la Serie A prima di fare ritorno in Argentina, al Rosario Central. La decisione è ormai vicina.

Juventus, decisione di Di Maria attesa in settimana: i bianconeri aspettano il sì dell’argentino

Massimiliano Allegri per la sua Juventus ha chiesto di avere giocatori già pronti e Angel Di Maria sarebbe proprio uno di questi. L’argentino in questo momento è in vacanza ad Ibiza insieme alla sua famiglia.

Sul futuro del ‘Fideo’ non ci sono novità sostanziali ma la Juventus rimane molto attenta alla situazione. I bianconeri hanno offerto un contratto annuale a una cifra importante: 7 milioni di euro netti. Nel contratto è presente anche un’opzione a suo favore per la stagione successiva, necessaria per usufruire del Decreto Crescita.

Al momento però l’idea di Di Maria rimane quella di fare ritorno in Argentina nel 2023. ‘Sportimediaset’ però aggiunge di una promessa fatta dagli agenti del calciatore alla Juventus. Il calciatore, ormai a nove giorni dalla scadenza del suo contratto con il Psg, deciderà entro due o tre giorni e non più tardi di questa settimana.