Italia, ora è ufficiale: festa grande per Mancini e Gravina

Buone notizie per l’Italia e per il movimento giovanile italiano. I risultati odierni regalano una grande soddisfazione al nostro calcio.

Dopo l’eliminazione dai Playoff Mondiali l’Italia ed in particolare Roberto Mancini hanno intrapreso una linea giovane. Il ct azzurro ha iniziato a tagliare fuori alcuni dei giocatori più esperti provando una squadra sperimentale e lanciando diversi giovanissimi, alcuni debuttanti totalmente nel nostro calcio.

Mentre la Nazionale maggiore per ora è ancora in difficoltà, arrivano buone notizie per il movimento giovanile italiano. Quest’oggi l’Italia ha battuto la Slovacchia per 1 a 0 grazie alla rete del giovane talento della Primavera del Napoli Ambrosino. Un risultato fondamentale con gli azzurri che si giocheranno il primo posto nel girone con la Francia. Entrambe le squadre sono a quota 6 mentre le avversarie rimanenti sono a 0.

Ebbene, si giocheranno il primato perchè sia Italia che Francia sono qualificate alle semifinali degli Europei Under 19. Gran successo per la nazionale italiana che approfitta anche della vittoria della Francia sulla Romania, vittoria per 2 a 1.

Italia, buone notizie per il futuro

La qualificazione della squadra di Nunziata alle semifinali degli Europei Under 19 comporta un altro importante risultato per i nostri colori. Grazie a ciò gli azzurrini hanno conquistato il pass per i prossimi Mondiali Under 20, torneo che si disputerà nel 2023.

Quindi mentre la squadra ‘grande’ non potrà competere per i prossimi Mondiali in Qatar, gli azzurrini avranno invece l’opportunità di partecipare ai Mondiali e dimostrare il valore del nostro calcio. Mancini e Gravina più volte hanno ribadito l’importanza del settore giovanile e dei giovani azzurri e dagli Under arriva immediata la risposta.