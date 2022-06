Italia, euforia per Gravina e Mancini: il risultato è poderoso

Buone notizie per l’Italia. Il movimento calcistico azzurro sembra nuovamente in crescita, soprattutto per quel che riguarda i giovani.

Il 2022 dell’Italia è stato avaro di soddisfazioni ed anzi la nazionale di Roberto Mancini è stata protagonista in negativo. Dodici mesi fa gli azzurri vincevano il titolo di campioni d’Europa mentre quest’anno la nazionale è uscita clamorosamente nei Playoff Mondiali. Di conseguenza, per la seconda volta consecutiva, l’Italia non sarà presente ai Mondiali di calcio, i prossimi a fine anno in Qatar.

Questo mese Mancini ha dato vita ad un nuovo progetto: tra Finalissima e match di Nations League il ct azzurro ha fatto debuttare diversi uomini ed ha lanciato giocatori giovanissimi con 0 presenze in Serie A. Tra questi spicca il classe 2003 dello Zurigo Wilfried Gnonto, autore di un gol e un assist negli impegni contro la Germania.

Nelle ultime ore è arrivata un’ottima notizia per i nostri colori. Attualmente l’Italia è impegnata negli Europei Under 19, nel girone con Francia, Romania e Slovacchia. Questa sera gli azzurrini di Carmine Nunziata hanno battuto 1 a 0 la Slovacchia, salendo momentaneamente in testa al girone. Gli azzurrini sono privi di due delle stelle della squadra, proprio Gnonto e Scalvini. Ottime notizie quindi per il ct Mancini e per il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Italia, decide una rete del ‘napoletano’ Ambrosino

Gli azzurrini hanno vinto di misura un match molto combattuto grazie alla rete di Ambrosino, attaccante della Primavera del Napoli. Grande gol del bomber, ben innescato dal centrocampista della Juventus Miretti. Prima del gol l’azzurro ha colpito anche una traversa mentre nella seconda parte del match gli azzurri hanno sofferto e conservato il risultato.

La semifinale per gli azzurri è quasi ad un passo e potrebbe arrivare anche stasera. La squadra di Nunziata conquisterà il pass per il turno successivo in caso di vittoria o pareggio della Francia contro la Romania. Le squadre stanno giocando in questi minuti ed i transalpini sono avanti grazie a Tchaouna.