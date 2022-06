Mondiali in Qatar, il tecnico lancia l’allarme: “Così è un problema”

“Questo così è un problema per le grandi squadre”: la rivelazione del tecnico è categorica. Per i Mondiali 2022 in Qatar c’è un problema.

Il Mondiale di Qatar 2022 si avvicina sempre di più. La Coppa del Mondo 2022 anche quest’anno non vedrà, ancora una volta, la partecipazione della Nazionale italiana di Roberto Mancini che è rimasta fuori per la seconda edizione di fila. Dopo la batosta targata Ventura, anche il commissario tecnico Mancini resta fuori dai Mondiali vista la sconfitta ai Playoff qualificazione contro la Macedonia del Nord.

In ogni caso, ovviamente, il torneo prenderà il via il prossimo inverno, in una edizione completamente rinnovata visto il periodo dell’anno inusuale. Ciò comporterà una pausa per i campionati decisamente lunga ed inattesa.

Mondiali 2022 in Qatar, parla Leonardo Semplici

A tal proposito anche Leonardo Semplici, allenatore ex Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini de ‘La Gazzetta dello Sport’ riguardo la prossima edizione di Coppa del Mondo: “Non credo che si cercherà di cominciare il campionato più velocemente, tutto dipenderà dalle singole scelte. La cosa importante – prosegue – è valutare il riposo visto che ci saranno due mesi per il Mondiale. Servirà avere una ripresa efficace”.

Poi prosegue: “Durante la pausa bisognerà capire quanto riposo ci sarà, quando e come riprendere. Bisognerà capire quanti calciatori andranno via. Così ci sarà un problema per le grandi squadre che avranno via molti calciatori. Gli italiani saranno a casa purtroppo. Sarà fondamentale ripartire bene per essere pronti in una fase della stagione che è decisiva. La cosa migliore è quella di giocare tanti amichevoli in quel periodo. Non sarà un aspetto facile da gestire soprattutto per recuperare la condizione migliore”.