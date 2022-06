Italia, Mancini al settimo cielo: anche Gravina esulta

Ottime notizie per il CT dell’Italia Mancini e per il numero uno della FIGC Gravina. Giornata estremamente positiva per il calcio italiano.

Dopo la debacle contro la Macedonia del Nord, sconfitta che è costata la seconda partecipazione consecutiva ai Mondiali, l’Italia di Roberto Mancini sta provando ad aprire un nuovo ciclo in vista dei prossimi Europei.

La Nations League che si è giocata in queste settimane è stato un banco di prova per diversi calciatori che, nel prossimo futuro, potrebbero entrare in pianta stabile nel giro della Nazionale. Il CT d’altronde, come lo stesso presidente federale Gravina, non ha mai nascosto che l’Italia deve accogliere nuove energie in grado di rendere competitiva una nazionale chiamata, tra due anni, a difendere il titolo di campione d’Europa.

Occhi puntati quindi anche sulle rappresentative Under 21 e Under 19, tappa fondamentale per il processo di crescita dei giovani talenti. E proprio dall’Under 19, impegnata in Slovacchia nell’Europeo di categoria, sono arrivate oggi ottime notizie per il nostro CT e per tutto il calcio italiano.

Italia Under 19, buona la prima: battuta la Romania

L’Europeo degli azzurrini inizia nel migliore dei modi. Inseriti nel Gruppo A con Francia, Slovacchia e Romania, i ragazzi del commissario tecnico Carmine Nunziata hanno superato questi ultimi per 2-1, rispondendo a distanza al successo francese contro la Slovacchia.

Per l’Italia le reti sono state segnate entrambe nella ripresa da Baldanzi e Volpato. Nel mezzo il momentaneo pareggio rumeno a firma Andronache. L’Italia Under 19, che ha dovuto fare i conti con l’assenza delle stelline Gnonto e Scalvini, può quindi sorridere. Sorriso che, a giudicare da come è iniziato questo europeo di categoria può anche essere condiviso con la nazionale maggiore la quale guarda interessata ai talenti che potrebbero mettersi in mostra durante la rassegna.