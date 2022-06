Serie A, la brutta impresa prima dei Mondiali: record di partite in tre mesi

Il prossimo, condizionato dal Mondiale in Qatar, sarà un campionato di Serie A lunghissimo: ecco tutte le perplessità generate dalla stagione

Il prossimo campionato sarà atipico. Il Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre provocherà una grossa cesura in due tronconi. Sarà un torneo atipico, che nonostante una partenza sprint finirà molto tardi. L’ultima giornata, infatti, dovrebbe giocarsi il 4 giugno. Soltanto una volta nel nuovo Millennio è terminato più tardi: nel 2000-2001 quando l’ultima giornata si giocò addirittura il 17 giugno.

In quel caso però il campionato cominciò tardissimo a causa delle Olimpiadi. Nella prossima stagione pertanto si nasconderanno diverse insidie per le formazioni di Serie A, che dovranno partire a razzo ma conservare le giuste energie per il rush finale quando il caldo sarà un’altra condizionante di questo pazzo campionato.

Serie A, calendario fitto: fino al Mondiale si giocheranno 15 partite di campionato, quasi il 40%

Soltanto nel 2020, a causa della pandemia che bloccò il campionato per più di tre mesi, la Serie A è finita più tardi. In quella circostanza, addirittura, le squadre andarono in vacanza ad agosto.

Questa volta, quasi il 40% delle giornate si giocheranno nei primi tre mesi, spiega ‘La Gazzetta dello Sport’. Il campionato, che comincerà sabato 13 agosto, infatti, sarà interessato dai primi quindici turni fino alla sospensione per il Mondiale. Un anno fa, ad esempio, a quella stessa altezza, si erano giocate soltanto 12 giornate.

Questo comporterà che un calciatore di una big tra campionato, Champions League e Nations League potrebbe arrivare a giocare teoricamente 23 partite fino a novembre: 15 in Serie A, 6 in Champions e 2 in Nazionale. Un’insidia da tenere in considerazione prima della sospensione fino a gennaio.

La ‘rosea’ poi dà un altro dato allarmante. Un calciatore della Fiorentina, infatti, tra tutte le competizioni può arrivare a giocare fino a 75 partite. Molte di più rispetto a un calendario standard, con la conseguenza di un programma di allenamenti ridotto al minimo. Venerdì a mezzogiorno, intanto, si conoscerà il calendario di questo inedito campionato.