Calciomercato Atalanta, confessione in diretta: svelato il regalo a Gasperini?

L’Atalanta è partita per un corso nuovo. L’elemento di continuità è rappresentato da Gian Piero Gasperini, tecnico che in questi anni ha fatto sognare la piazza di Bergamo. L’allenatore è rimasto al suo posto come garanzia della volontà di tornare grande da parte della società.

In cima però è cambiata la figura del direttore sportivo, con Sartori passato al Bologna, club nel quale pensa di portare Josip Ilicic. Al suo posto è giunto Tony D’Amico, che si è presentato in conferenza stampa e ha poi parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il neo ds ha risposto pure alle indiscrezioni di calciomercato.

Atalanta, D’Amico non si sbilancia su Ederson: “È un giocatore forte ma non conosco il suo valore”

Il neo direttore sportivo Tony D’Amico ha rotto il ghiaccio. Ha assunto le redini dall’Atalanta da poco ma capisce bene che il rilancio della squadra di Gian Piero Gasperini, dopo una seconda parte della stagione arrivata al termine, dipende dai suoi movimenti di mercato.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha escluso discorsi di mercato nella cena di questa sera con Adriano Galliani: “Sarà una cena di cortesia per l’obiettivo raggiunto dal Monza. Non parleremo solo di calcio. Festeggeremo il traguardo raggiunto”, ha sentenziato anche in merito ad un possibile interessamento della squadra brianzola per Pessina.

Per ciò che concerne il calciomercato in entrata invece gli è stato fatto il nome del centrocampista della Salernitana Ederson. Il brasiliano è stato capace di imporsi rapidamente in Serie A dopo il suo arrivo dal Brasile nello scorso mese di gennaio. D’Amico ha rilasciato parole positive per il giocatore ma non si è sbottonato più di tanto: “È un giocatore forte ma non conosco il suo valore”, ha risposto.