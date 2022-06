“È incedibile”: Inter, chiuse le porte e pronto il rinnovo

”Ho due anni di contratto con l’Inter. La società non mi ha comunicato nulla. Ora penso alla Nazionale. Poi andrò in vacanza e una volta finite tornerò in ritiro ad Appiano”, così semplice e diretto si è espresso Alessandro Bastoni dopo Italia-Ungheria, quando le indiscrezioni sul suo possibile trasferimento al Tottenham di Antonio Conte erano in auge. Il calciatore non ha mai avuto intenzione di badare alle richieste estere o italiane, poiché il suo legame alla causa nerazzurra è molto forte.

L’Inter dal canto proprio considera Bastoni come un pilastro per il futuro, al punto tale da non aver avuto remore nel rifiutare negoziazioni e interesse nell’ascoltare le offerte. Il gioiello nazionale italiano va blindato.

L’ultima stagione ha dato grande dimostrazione dell’utilità del 23enne, capace di impostare e difendere, quindi tatticamente chiave per mister Inzaghi, a sua volta fresco di rinnovo.

L’Inter blinda Bastoni con il rinnovo: cifre e dettagli

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, nonostante le vacanze, Alessandro Bastoni e l’Inter hanno trovato la chiave per il rinnovo, considerato che l’attuale contratto è in scadenza nel 2024. La società opta per un prolungamento, che sarà verosimilmente consolidato al termine della sessione estiva di calciomercato, quando le urgenze in entrata e uscita saranno ormai sistemate.

L’intenzione della società è quella di spostare la scadenza al 2026 e premiare il difensore con un adeguamento contrattuale. L’ingaggio in questo modo dovrebbe arrivare ai 4 milioni di euro annui. Attualmente, Bastoni ne percepisce meno di 3 a stagione, e si tratterebbe di un importantissimo salto in avanti, anche per la giovane età. Una dimostrazione di quanto l’Inter punti sul suo contributo ad ampio raggio.