Juve, sgambetto al Napoli: Allegri vuole il titolare azzurro

Brutte notizie per il Napoli. Allegri mette nel mirino un titolarissimo azzurro, la Juve è pronta all’assalto per il calciatore.

L’asse di mercato che porta dal Napoli alla Juve ha visto nel corso degli anni tante operazioni controverse. In tempi recenti i trasferimenti di Quagliarella e Higuain hanno scatenato i malcontenti dei tifosi azzurri a causa proprio della loro cessione ai rivali.

Anche questa stagione, con i bianconeri interessati a Koulibaly, sembrerebbe potersi ripetere uno scenario simile. Di fronte alla difficoltà circa il rinnovo del contratto, il difensore senegalese, ormai nel cuore dei tifosi napoletani, potrebbe essere ceduto pur di non rischiare di perderlo a zero il prossimo anno.

La Juve è un’opzione. Opzione che di certo non farebbe piacere ai tifosi del Napoli che però, sempre sull’asse Napoli-Torino, devono guardarsi da un’altra possibile cessione che riguarda sempre un calciatore la cui situazione contrattuale sta creando qualche frizione di troppo con il patron Aurelio De Laurentiis: Fabian Ruiz.

Juve, non solo Koulibaly: tra i calciatore del Napoli interessa anche Fabian Ruiz

Stando a quanto riporta La Stampa la Juve avrebbe messo in lista il centrocampista spagnolo del Napoli. Allegri sarebbe ben felice ci accogliere il calciatore, il quale sta vivendo settimane di tensione con la dirigenza del Napoli circa il rinnovo del contratto.

Il sogno dei tifosi juventini e del tecnico Allegri, come riporta il quotidiano torinese, è una piccola rivoluzione a centrocampo. Dentro Fabian Ruiz, ma anche il figliol prodigo Paul Pogba. Fuori i due esuberi: Rabiot e Ramsey. Per il secondo potrebbe arrivare un ‘favore’ da parte dell’ex tecnico dei bianconeri Pirlo che lo vorrebbe come primo colpo per la sua nuova avventura da allenatore in Turchia. La Juve sarebbe ben contenta di cederlo, magari per fare spazio proprio a Fabian Ruiz.