Pirlo fa un regalo alla Juventus: richiesta chiara sul mercato

Andrea Pirlo, nuovo tecnico del Karagumruk, potrebbe resto fare un gran regalo alla Juventus

La Juventus vuole profili di altissimo livello per tornare a essere la migliore squadra in Serie A. Per acquistare, però, deve contestualmente liberarsi dei propri esuberi. L’aspetto negativo è che hanno un ingaggio altissimo, che automaticamente rende complicato trovare una sistemazione. Negli ultimi anni si è parlato tanto dell’utilità, dell’apporto alla causa bianconera di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.

Per quanto Rabiot abbia offerto ‘solo’ prestazioni di basso livello, rispetto ai sette milioni di ingaggio a stagione percepiti, Ramsey ha anche dato problemi dal punto di vista fisico. Tanti infortuni che ne hanno pregiudicato il rendimento già dall’inizio della carriera, ma a Torino le cose sono andate e stanno andando davvero male. Ed è qui che subentrerebbe Andrea Pirlo, ex tecnico della Juventus.

Juventus, Pirlo vuole Ramsey in Turchia

Secondo quanto riferito dal giornale turco Fanatik, Andrea Pirlo avrebbe chiesto al Karagumruk di acquistare Aaron Ramsey dalla Juventus. Il centrocampista gallese è molto apprezzato dal tecnico, già dall’anno scorso, quando lo ha allenato in bianconero. Allegri ha scelto invece di puntare in modo deciso su Rabiot e di accantonare l’ex Arsenal, volato a Glasgow in prestito per vestire la maglia dei Rangers.

Ramsey percepisce sette milioni e mezzo a stagione e ha ancora un anno di contratto. L’esperienza in Scozia è stata disastrosa, col rigore decisivo sbagliato in finale di Europa League che ha consegnato la coppa all’Eintracht. Pirlo, dunque, al Karagumruk potrebbe riaccogliere il gallese e fare un regalo alla Juventus che si libererebbe di un ingaggio pesantissimo.