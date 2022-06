Calciomercato Roma, l’affare a centrocampo si è sbloccato a pranzo

La Roma è alla caccia del colpo a centrocampo. Tiago Pinto ha incontrato l’agente a Milano per un pranzo: accordo col giocatore, ma….

La Roma di Josè Mourinho è alla caccia dei giusti profili per rinforzare la rosa il prossimo anno. Il club giallorosso, dopo essersi qualificato alla prossima edizione di Europa League ed aver trionfato in Conference League, è deciso a dare filo da torcere alle prime della classe in Serie A. I capitolini, per farlo, avranno bisogno dell’aiuto dei top player già presenti in rosa.

Prima di fiondarsi sul mercato in entrata, dunque, bisognerà capire chi continuerà a far parte del progetto dello Special One. La lista dei desideri dei Friedkin e del direttore generale Tiago Pinto è ricca di nomi interessanti e giovani talenti.

Calciomercato Roma, pranzo Riso-Pinto per sbloccare l’affare Frattesi

L’uomo mercato dei giallorossi è volato oggi a Milano. Il motivo? Un incontro a pranzo con l’agente Giuseppe Riso, procuratore tra gli altri di Davide Frattesi e Bryan Cristante. Il centrocampista del Sassuolo è da tempo nel mirino della società romanda, ma al momento, come riferisce ‘Sky Sport’, la trattativa con i neroverdi resta complessa. Col calciatore, invece, è tutto ok e sembrerebbe esserci anche una prima intesa.

Il club emiliano, però, è bottega cara da sempre. Non a caso, infatti, manca l’accordo sulla valutazione del cartellino del calciatore. Nessun accordo anche su eventuali contropartite tecniche che potrebbero far calare il prezzo dell’affare. L’unica richiesta del Sassuolo riguarda Edoardo Bove, calciatore che Mourinho e la società, però, ritengono incedibile.

La trattativa resta ancora in piedi, ma per il buon esito dell’affare bisognerà convincere il club emiliano ad abbassare le pretese per il cartellino del ragazzo. I giallorossi hanno la necessità di chiudere il colpo vista la partenza di Mkhitaryan verso l’Inter.