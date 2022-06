“Vuole solo la Roma”: Mourinho gongola, ma il colpo non è chiuso

Un colpo che farebbe contenti anche i tifosi. Mourinho gongola, l’obiettivo ha già chiarito che vuole soltanto la Roma.

La Roma studia ogni mossa possibile per rendere la rosa giallorossa sempre più competitiva. Soprattutto dopo la vittoria della Conference League, c’è consapevolezza di quanto sia importante fare degli investimenti corretti per cercare di portare ad agosto una squadra che sia in grado di fare meglio dello scorso anno. Ecco perchè Tiago Pinto sta lavorando ogni giorno per capire dove muovere i passi del mercato.

I nomi accostati alla squadra capitolina non mancano di certo, ed allora ecco che si sta delineando anche un quadro particolare che vede la Roma puntare molto sui giovane. Mourinho l’ha già dimostrato nel corso della scorsa stagione, ma è chiaro che anche il prossimo anno si farà si tutto per valorizzare ragazzi che possano rappresentare nel lungo periodo un valore per il club.

Roma, Frattesi vuole solo i giallorossi: ma c’è ancora distanza

Tra i profili accostati alla Roma in queste settimane c’è anche quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è oggetto del desiderio di tante squadre in Serie A, e se fino a qualche tempo fa sembrava ci fosse soltanto l’Inter, adesso pare che ad essere balzata davanti a tutte sia proprio la Roma. E’ lo stesso giocatore, secondo quanto riportato oggi da ‘Il Messaggero’, a volere la maglia giallorossa. Soltanto quella.

Ecco perchè Mourinho gongola, consapevole di avere dalla sua la spinta del giocatore. Tra domanda ed offerta, però, ballano ancora tanti milioni. Ben 32 quelli richiesti dal Sassuolo, da 25 la proposta messa sul piatto dalla Roma. Bisognerà lavorare e limare i dettagli, ma quella che pare cosa certa è la volontà del giocatore di approdare nella capitale.