“Torna a casa…”: Juventus, che succede? L’annuncio spiazza i tifosi

La Juventus al lavoro per la prossima stagione, ma occhio alle parole pronunciate in diretta. Arriva la confessione che spiazza i tifosi.

L’ultima stagione non è stata semplice. E sommata a quella precedente, la Juventus continua a vivere una fase di stallo all’interno della sua storia. Prima Pirlo e adesso l’Allegri-bis: la Vecchia Signora non sembra più far paura alle avversarie, che intanto macinano chilometri e punti.

Avversarie, su tutte, a Milano. L’Inter dell’ex Beppe Marotta continua a lavorare per la prossima stagione e a rinforzarsi, nonostante le difficoltà imposte dai paletti UEFA. La trattativa per Dybala e quella per il ritorno di Lukaku: tutte spine nel fianco per le altre big della Serie A.

E in casa Juventus, adesso, sembra montare anche un po’ di sentimenti contrastanti e di amarezza in seno ai alla piazza bianconera.

Juventus-Marotta, cosa succede? L’annuncio in diretta spiazza i tifosi: “Torna a casa…”

Nostalgia dell’universo sabaudo che ha portato più di qualche tifoso a nutrire un po’ di nostalgia verso alcune figure del passato. Tra queste, quella dell’ex Beppe Marotta, che in una parte dei supporters bianconeri ha suscitato più di qualche semplice rimpianto. Soprattutto a guardare il suo operato in casa Inter.

“Che dire, posso solo fare i complimenti a Marotta e al lavoro che ha svolto coi nerazzurri”, confessa a ‘Radio 1’ Evelina Christillin, membro FIFA in quota UEFA e grande appassionata delle vicende juventine. “E’ come il genio della lampada. Da tifosa lo rimpiango molto e gli dico: Beppe, torna a casa…”.

Parole che hanno spiazzato alcuni tifosi della Juventus, che ancora nutrono sentimenti contrastanti per l’attuale amministratore delegato dell’Inter.