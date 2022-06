Inter, non solo Mkhitaryan: un’altra operazione è quasi ufficiale

L’Inter ha appena firmato Mkhitaryan ma continua a restare al centro del calciomercato: presto in arrivo un’altra ufficialità.

Le trattative ufficiali in vista della stagione 2022/2023 avranno ufficialmente inizio dal prossimo 1° luglio, ma si può dire già da adesso che questa fase iniziale di calciomercato ha una vera e propria regina incontrastata. Si tratta dell’Inter, assoluta protagonista con una serie di operazioni che solo oggi hanno visto la firma ufficiale di Henrikh Mkhitaryan.

L’armeno ormai ex Roma dovrebbe essere soltanto il primo nome di una campagna che sembra pronta a riportare in nerazzurro anche un big come Romelu Lukaku. Operazione a cui potrebbe seguire addirittura l’arrivo di Paulo Dybala svincolato dalla Juventus. L’intenzione è quella di tornare subito al top, dopo lo Scudetto vinto dal Milan che qualcuno è ancora convinto sia stato più che altro perso proprio dall’Inter.

Molto chiacchierato, per quanto riguarda la Beneamata, anche il mercato in uscita. Da settimane si parla di possibili cessioni e si fanno i nomi di De Vrij, Bastoni, Dumfries, Lautaro. Per adesso però il club sembra concentrarsi principalmente sulle operazioni minori, e tra queste si segnala quella che dovrebbe rendere Ionut Radu un nuovo giocatore della neopromossa Cremonese.

Radu saluta l’Inter: andrà alla Cremonese

Considerato da alcuni, ingiustamente, il simbolo dello Scudetto perso a causa della papera che è costata all’Inter la sconfitta contro il Bologna, il portiere rumeno ripartirà così dalla provincia lombarda. Cresciuto nel club nerazzurro, Radu non ha mai avuto occasione di farsi valere davvero con la maglia della Beneamata.

Ha provato a farsi un nome in prestito, prima all’Avellino e poi soprattutto al Genoa. Ma non si può parlare di vere e proprie vetrine, considerando che gli irpini militavano in Serie B e sotto la Lanterna ha dovuto vedersela con una nutrita concorrenza.

La Cremonese potrebbe essere la squadra giusta da cui ripartire. A 25 anni, del resto, Radu deve ancora capire cosa vuole fare da grande. E magari creare più di un dubbio nell’Inter, che lo girerà in prestito ai grigiorossi – secondo la Gazzetta dello Sport l’ufficialità arriverà a breve – e che un domani potrebbe scoprire di non avere avuto abbastanza fiducia.