“E’ il miglior giocatore italiano”: Donnarumma spiazzato, annuncio dal PSG

Chi è il miglior giocatore italiano? La sentenza è arrivata dal Paris Saint Germain, non piacerà a Donnarumma.

Il calcio italiano vive un momento molto particolare, soprattutto per quanto concerne il rendimento della nazionale. Le difficoltà emerse sono evidenti, ed hanno portato addirittura l’Italia a restare fuori dai prossimi mondiali che si giocheranno in Qatar. Una notizia tristissima per tutti i tifosi, alla quale sono seguiti anche altri risultati non particolarmente brillanti.

In questo senso non c’è stato ancora un vero e proprio rinnovamento. Roberto Mancini ha lanciato tanti giovani nel corso delle ultime partite, anche per provare a capire chi possa essere in grado di farsi trovare subito pronto. Eppure, è ancora la vecchia guardia che ha tanto da dimostrare e sulla quale poggiano le basi del futuro, anche per permettere ai giovani di inserirsi con maggiore fiducia e consapevolezza.

Italia, l’annuncio è netto: ecco chi è il miglior italiano? Spiazzato Donnarumma

La nazionale prova a guardare al futuro, consapevole che ci sarà tanto da lavorare per limare il gap che c’è con le altre nazionali “big”. Mancini conterà su alcuni giocatori che in questi anni hanno trascinato la nazionale, anche ad un traguardo importante come quello della vittoria agli Europei. Ma chi è il migliore di questi?

Una sentenza che si è sentito di emettere Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, che ad oggi è ben due italiani della nazionale in rosa: Marco Verratti e Gigio Donnarumma. Ma chi è secondo lui il migliore? La risposta del patron è arrivata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Marco è come un figlio. Giocatore fantastico, un esempio, nel cuore del progetto”, ha spiegato Al Khelaifi. “E’ cresciuto con il club, ama il PSG. Ne sono orgoglioso perché è pronto a morire in campo per la squadra”, ha ancora proseguito il patron.

Poi la sentenza, che evidente mette lo stesso Verratti sul piedistallo più alto dei giocatori italiani: “Pure da lui mi aspetto di più, che si prenda più responsabilità: le merita. E’ il miglior giocatore italiano”. Chissà cosa ne pensa Donnarumma…