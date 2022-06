Atalanta, Cissé ora può partire: piace in Serie A, occhio anche all’estero

Il gioiellino dell’Atalanta ora può partire: l’intenzione è quella di trovare più minuti di gioco possibili. Ecco ultime raccolte da Serieanews.com.

Secondo le informazioni raccolte da Serieanews.com, ci sarebbero novità in arrivo in casa Atalanta. Nel reparto offensivo, infatti, Moustapha Cissé potrebbe non restare alla corte di Gian Piero Gasperini per la prossima stagione. Il suo primo obiettivo è quello di trovare maggiore spazio possibile e con esso maggiore minutaggio. Ciò può accadere in Serie A, ma non è esclusa neppure l’esperienza all’estero.

Novità quindi in casa Atalanta dove, grazie a Gasperini, Moustapha Cissé ha trovato nella stagione da poco conclusa l’esordio in Serie A. E con esso anche il gol. Dopo aver cominciato a giocare a calcio in una squadra di rifugiati, l’attaccante è stato notato nel corso di un torneo, ha scalato lavorando sodo le varie gerarchie ed è arrivato a conquistare il campionato italiano di massima serie.

Il primo gol (tra l’altro siglando la vittoria) l’ha trovato all’esordio in Serie A contro il Bologna e da lì ha continuato a segnare in diverse occasioni, specialmente tra le file dell’Atalanta U19. Ora, però, il classe 2003 è pronto per compiere il grande salto e questo significa che potrebbe anche (momentaneamente) lasciare Bergamo e la Dea per fare quanta più esperienza possibile.

Calciomercato Atalanta, Cissé in cerca di maggiore spazio: c’è la Serie A, ma richieste informazioni anche dall’estero

Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, il futuro di Cissé è ancora tutto da scrivere. Ha trovato spazio nelle file dell’Atalanta grazie alla fiducia datagli da Gian Piero Gasperini. E ora diverse squadre sono interessate a lui in vista della prossima stagione. L’attaccante vuole trovare spazio e minuti per continuare a crescere e ciò significa che può intraprendere una nuova avventura anche in un’altra realtà rispetto alla Dea.

Al momento la Salernitana ha chiesto informazioni su di lui ma non è l’unica. In Serie A, specialmente tra le neopromosse e tra coloro che hanno come obiettivo la permanenza nel campionato italiano di massima serie, si sono mosse in diverse. Ma non c’è solamente l’Italia e il calcio italiano. Anche dall’estero c’è movimento, quindi la scelta finale passa al giocatore per comprendere quale sia l’ambiente migliore che gli garantisca quanto cercato.