Calciomercato Milan, Maldini ha superato la Juventus: affare da 25 milioni

In vista della prossima stagione il Milan studia i rinforzi per migliorare la propria rosa. Un nome nuovo sul taccuino di Paolo Maldini.

Dopo la vittoria, anche un pò a sorpresa dello scudetto il Milan lavora per confermarsi ed anzi regalare ai tifosi una squadra ancora più competitiva. Mentre Inter e Juventus puntano sull’usato sicuro stuzzicando campioni come Lukaku e Di Maria, il club rossonero non vuole cambiare la linea societaria.

Giovani talenti in crescita e stipendi non esorbitanti, soffermandosi su questa linea, il Milan ha sorpreso tutti ed ha portato a casa il diciannovesimo scudetto. Pochi uomini di esperienza e tanti giovani, in particolare il forte portiere Mike Maignan e la grande sorpresa Pierre Kalulu, due pilastri della difesa rossonera.

Il nome nuovo in casa Milan è quello del talentuoso centrocampista del Sassuolo Ahmed Traorè, reduce da una grande stagione con il club neroverde. Il calciatore ivoriano, classe 2000, è totalmente in linea con il budget e con il pensiero della società e Maldini è assolutamente stuzzicato dal trequartista.

Milan, concorrenza dalla Premier per Traore

Sul giocatore c’era tempo fa una prelazione della Juventus, ma ormai è scaduta. Il Milan ha scavalcato i bianconeri, ma il Sassuolo è bottega cara e non sarà facile trattare con Carnevali. Le richieste per il giocatore sono molto alte e Traorè non partirà per meno di 25 milioni di euro, prezzo limite per acquistare il talento africano.

Non c’è solo Maldini su Traore, ma anzi sul giocatore c’è il forte pressing del Leeds. Le sirene della Premier chiamano e tanti sono interessati al calciatore, ma sicuramente Traoré è stuzzicato dall’idea di giocare con il club campione d’Italia, con la possibilità di debuttare in Champions League. Non è semplice, ma il Milan sogna Traorè.