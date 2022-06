Juventus, gioia incontenibile per Agnelli e Allegri: la notizia è una manna

La Juventus pronta ad esplodere di gioia in vista delle prossime settimane. La notizia è una vera e propria manna per Agnelli e Allegri.

Dopo due stagioni di transizione, la Juventus ha fame di tornare ai vertici del campionato italiano. E non solo. Il progetto tecnico targato Massimiliano Allegri è tornato ad essere ambizioso, in seguito anche al rilancio avvenuto sul mercato nel corso dell’ultima sessione di mercato.

Adesso, dopo gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, i bianconeri non vogliono fermarsi. Anzi, l’obiettivo della dirigenza è quello di raddoppiare gli sforzi e allestire una squadra capace di riaffermarsi sin da subito in vetta alla Serie A e andare lontano in Europa.

Il nome di Angel Di Maria è soltanto uno degli esempi del volere di mercato bianconero, che intanto attende e incrocia le dita per il ritorno a Torino di Paul Pogba.

Juventus-Pogba, gioia incontenibile: la notizia fa esplodere anche Agnelli e Allegri

Ritorno ormai sempre più vicino, quasi inevitabile. Come riportato dal collega ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, l’acquisto di Pogba da parte della Juventus è pronto ad essere completato. “Here we go”, il più classico per il noto giornalista italiano, che attraverso il proprio account Twitter garantisce: “La firma dell’affare avverrà ai primi di luglio, l’operazione è chiusa e completata”.

Parole che suonano come musica dolcissima per Agnelli e Allegri, che ritroveranno un nome fortissimo per la prossima stagione: un nome che si prepara a far esplodere di gioia anche i tifosi della Juventus, ansiosi di dare il ben ritrovato al francese dopo sei anni.

Sorride il quadro dirigenziale bianconero, mentre le altre big della Serie A si guardano con timore. Il ritorno in Italia di Pogba lascia presagire ad un ritorno da protagonista anche per la Vecchia Signora, dopo due anni piuttosto travagliati. Al campo poi l’ardua sentenza.