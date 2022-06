Calciomercato Roma, spunta la promessa che cambia tutto: Mourinho ci spera

Per il calciomercato della Roma di Mourinho è stato un giorno importante, vista la promessa fatta tra il club ed un agente.

Dopo il grandissimo successo della Conference League, i Friedkin e Tiago Pinto sono impegnati nel cercare di rinforzare la squadra di José Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, ha più volte ribadito l’importanza di comprare nuovi calciatori per cercare di riportare la squadra giallorossa in Champions League.

Anche se il gap con le prime quattro è considerevole, Mourinho è consapevole che l’anno prossimo il suo team avrà l’obbligo di provare a tornare a disputare la massima competizione europea. La società non vuole certamente scontentare il suo allenatore e proprio per questo ha già preso Matic a parametro zero.

Il serbo sicuramente sarà uno dei perni del centrocampo, che l’anno prossimo potrebbe avere anche un altro volto nuovo: quello di David Frattesi. La Roma ha incontrato il Sassuolo per parlare del giovane calciatore, tuttavia c’è ancora un po’ distanza tra domanda ed offerta. Ma Tiago Pinto è impegnato anche a non perdere i pezzi grossi del team di quest’anno e su questo fronte in giornata c’è stato un importante incontro.

Calciomercato, buone notizie per Mourinho: la Roma e l’agente di Zaniolo si vedranno di nuovo a settembre

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il dirigente portoghese ha incontrato Vigorelli (agente di Nicolò Zaniolo) a Milano. La riunione, durata circa un’ora e mezza, si è conclusa con la promessa tra le parti di rivedersi a settembre per il rinnovo del contratto del giocatore, a meno di una ricca offerta da parte di un altro club che sarebbe vantaggiosa sia per la Roma che il calciatore.

In questo momento, sempre come quanto raccolto dall’emittente satellitare, non sono in vista proposte provenienti da altre squadre, considerando che né Juventus né Milan si sono mosse in maniera concreta per Zaniolo. Dopo l’incontro con l’agente dell’attaccante, Tiago Pinto ha sviato sulle domande fattagli dai giornalisti sull’incontro con il club rossonero avvenuto in mattinata: “Abbiamo parlato di macchine e di donne”.