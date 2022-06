Roma, Mourinho ha individuato il centrocampista del futuro: c’è l’accordo

La Roma è al lavoro per accontentare le richieste di Mourinho e realizzare una squadra che possa lottare per il ritorno in Champions League.

La Roma è molto attiva in questa fase di calciomercato e vuole regalare a Mourinho una rosa competitiva fin da inizio ritiro. Nel secondo anno in giallorosso il tecnico portoghese ha l’obiettivo (quasi una priorità) di riportare la Roma in Champions League, competizione a cui manca da tempo.

Non sarà semplice, visto la concorrenza, Inter, Milan, Juventus e Napoli sembrano al momento superiori ed il tecnico ha chiesto un importante sforzo alla società per rinforzare la rosa. In casa giallorossa è una priorità rimpolpare la panchina o comunque inserire sostituti dello stesso livello (o simile) rispetto ai titolari.

Uno dei reparti più in discussione è il centrocampo con Mourinho pronto a cambiare totalmente la metà campo. Già è andato via Mkhitaryan ed il futuro di giocatori come Sergio Oliveira e Veretout è in bilico, in entrata già è arrivato un rinforzo di esperienza come Matic, ma serve anche altro.

Roma, Frattesi sempre più vicino

Il prossimo rinforzo per il centrocampo giallorosso potrebbe essere Davide Frattesi. Il giocatore ha già un accordo con il club, sulla base di 2 milioni di euro all’anno, mentre si lavora tra le due società. Come riporta il Corriere dello Sport al momento c’è una distanza di 5 milioni di euro e la Roma vorrebbe abbatterla mediante l’inserimento di una percentuale per una rivendita futura.

Frattesi non vede l’ora di tornare nella Capitale (è cresciuto nelle giovanili giallorosse) e c’è fretta di chiudere da ambo le parti. Il quotidiano non esclude il possibile utilizzo di una contropartita per accontentare il Sassuolo e i nomi sono quelli di Felix, Tripi e Volpato, no di Pinto invece al giovane talento Bove. Il centrocampo della Roma inizia a prendere forma.