Inter, che assist dall’Argentina: l’annuncio del presidente scuote il mercato

L’annuncio importante arriva dall’Argentina ed è diretto all’Inter. Per Beppe Marotta una nuova soluzione per la cessione di uno dei nerazzurri.

Non soltanto il mercato in entrata. Quello che tiene banco in casa Inter riguarda anche le cessioni, che vedono al centro dell’attenzione soprattutto quei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico della squadra nerazzurra. Tra questi ci sono anche elementi che lo scorso anno sono riusciti a dare un buon contributo, ma dei quali il club vorrebbe liberarsi anche permettere di alleggerire il monte ingaggi.

Arturo Vidal è uno di quei giocatori che dovrebbe lasciare l’Inter nell’arco della prossima finestra estiva di calciomercato. Del giocatore si fa un gran parlare da settimane, e ci sono delle soluzioni già emerse. Tra queste quella del Flamengo, squadra interessata al giocatore e che rappresenterebbe una buona soluzione per lo stesso Vidal.

Inter, per Vidal annuncio importante che arriva dall’Argentina

Ma non c’è soltanto il club brasiliano che ha messo gli occhi su Vidal. Proprio in queste ore è arrivato un annuncio importante dall’Argentina, che darebbe al centrocampista un’altra soluzione per il futuro. A parlare è Sebastian Battaglia, allenatore del Boca Juniors, che ha di fatto aperto le porte per il possibile arrivo di Vidal. Non solo, il tecnico ha anche specificato come il suo approdo a Buenos Aires garantirebbe agli xeneizes la possibilità di contare su un giocatore più che valido.

“Un giocatore del suo livello farebbe bene a tutto il calcio argentino”, ha spiegato Battaglia ai microfoni di ‘Olè’. “Vidal ha molta esperienza, sappiamo che tipo di giocatore sia e cosa potrebbe dare alla nostra rosa. Ci farebbe fare un salto di qualità importante“, ha ancora perseguito l’allenatore. Battaglia ha anche spiegato che “non ho ancora parlato con Arturo, se la trattativa dovesse procedere spero di averne la possibilità”.