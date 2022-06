Inter, Marotta spiazza tutti: nome a sorpresa per la difesa, contatti avviati

Marotta non sta seguendo solo Dybala e Lukaku, ma anche un nome a sorpresa per il reparto difensivo dell’Inter.

Dopo aver perso il campionato per soli due punti di distacco dal Milan di Stefano Pioli, in casa Inter il principale obiettivo di adesso è quello di regalare a Simone Inzaghi una squadra che la prossima stagione possa essere competitiva sia per il titolo che per disputare un’ottima Champions League.

Marotta ed Ausilio, infatti, si stanno adoperando molto in sede di calciomercato: dal tentativo di riportare Romelu Lukaku in nerazzurro a quello di ingaggiare Paulo Dybala. Se per il belga bisogna convincere il Chelsea ad aprire all’ipotesi del prestito, per la ‘Joya’ la ‘Beneamata’ è sicuramente in pole position rispetto a Roma, Barcellona ed Atletico Madrid.

L’Inter non si sta muovendo solo in attacco, considerando che deve prendere anche un laterale dopo il trasferimento di Ivan Perisic al Tottenham di Antonio Conte. Il primo nome sulla lista dei nerazzurri è quello di Bellanova, ma i nerazzurri vogliono rinforzarsi anche nel reparto centrale difensivo.

Inter, Marotta sta seguendo un nome a sorpresa: Milenkovic della Fiorentina

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, l’Inter ha avviato i contatti per prendere Milenkovic dalla Fiorentina. Il difensore sarebbe diventato il primo obiettivo di Marotta per la difesa, anche se il dirigente continua a tenere d’occhio Bremer del Torino. La ‘Beneamata’ per il serbo dovrà battere la concorrenza della Juventus, che lo sta seguendo per sostituire Giorgio Chiellini.

L’Inter è alla ricerca di due difensori centrali. Il primo per sostituire Ranocchia ed il secondo in caso di cessione di uno tra Milan Skriniar (seguito dal PSG), de Vrij (che ha dei contatti con alcuni club di Premier League) e Bastoni (nonostante le dichiarazioni del suo agente di una sicura permanenza).