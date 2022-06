Italia, è ufficiale: Mancini rassegnato alla nuova mazzata per la Nazionale

L’Italia di Roberto Mancini nella giornata di oggi ha ricevuto un’altra brutta notizie: continua a piovere sul bagno per il ct di Jesi

Non è un periodo favorevole per l’Italia. Il ct Roberto Mancini è costretto a vivere controcorrente. Da quando il tecnico di Jesi ha rilevato il timone della nazionale da Gian Piero Ventura sta vivendo il momento più delicato della sua esperienza azzurra. Dopo i risultati brillanti conseguiti fino all’Europeo, l’ultimo anno è stato infausto.

La mancata qualificazione al prossimo Mondiale rimane il risultato più deludente ma anche la pesante sconfitta incassata contro la Germania ha alimentato grosse perplessità sul nuovo ciclo. Gli azzurri hanno bisogno di un’inflessione rapida per cancellare le brutte sensazioni anche in merito al futuro. A rendere ancora più cupo il periodo è arrivata un’altra brutta notizia per Roberto Mancini.

Ranking FIFA, l’Italia scivola al settimo posto: gli azzurri perdono una posizione

L’ultimo aggiornamento del ranking FIFA ha riservato un’altra brutta novità a Roberto Mancini. L’Italia è stata infatti scavalcata dalla Spagna ed occupa adesso la settima posizione mondiale tra le nazionali.

Gli azzurri hanno 1713.86 punti, poco più di 3 in meno rispetto alla formazione iberica di Luis Enrique. La nazionale del ct di Jesi dovrà ora difendersi pure dal ritorno dell’Olanda, ottava con 1679.41 punti.

In classifica, comanda ancora il Brasile (1837.56), davanti al Belgio (1821.92). Sul terzo gradino del podio si è invece registrato un sorpasso. L’Argentina di Scaloni (1770.65) ha scavalcato la Francia (1764.85). Fra Francia e Spagna, poi, continua ad accomodarsi l’Inghilterra (1737.46).

La top ten è completata da Portogallo (prima dell’ultimo aggiornamento i lusitani occupavano l’ottava posizione davanti all’Olanda) con 1678.65 punti e dalla Danimarca, che si è inserita al decimo posto con 1665.47. Tra queste, soltanto l’Italia resterà fuori dal prossimo Mondiale in Qatar. Ciò porterà la nazionale di Mancini a perdere altro terreno nei prossimi mesi.