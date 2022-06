“In Bundes sarebbe fallito!”: Barcellona, l’attacco del presidente è pesante

Il pesantissimo attacco rivolto al Barcellona arriva direttamente dalla Bundesliga: il riferimento va ad un’operazione di mercato in particolare.

Il possibile addio dell’attaccante in Bundesliga è ormai diventato quasi un caso. Il suo destino sembra essere già scritto. Dal momento che l’interesse del Barcellona è chiaro da tempo. Proprio in merito a quest’operazione di mercato, però, è arrivato un attacco durissimo.

Non è ovviamente un segreto che il Barcellona abbia come primo obiettivo di mercato, per la prossima stagione che si avvicina, il profilo di Robert Lewandowski. Il contratto dell’attaccante con il Bayern Monaco è in scadenza nel 2023, ma il rapporto tra le due parti sembra ormai essere destinato a terminare. Già in questa sessione di mercato.

A questo proposito, in merito al forte interesse proveniente dal club della Liga spagnola, ha voluto parlare il presidente stesso del Bayern Monaco. Le dichiarazioni di Uli Hoeness sono tuttavia risultate come un durissimo attacco diretto a Laporta e di rimando al Barcellona stesso.

Calciomercato, duro attacco del presidente del Bayern Monaco al Barcellona: nel mirino l’operazione per Lewandowski

Il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha voluto dire la sua in merito alla possibilità che il Barcellona possa affondare il colpo riguardante Robert Lewandowski. I blaugrana vorrebbero arrivare al suo profilo per la prossima stagione, mentre il Bayern vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno dal momento che l’attaccante non rinnoverà.

Ai microfoni di ‘Bayern 1’, Uli Hoeness ha perciò affermato: “Il Barcellona non è un modello da seguire per noi da diverso tempo. Vogliono comprare Lewandowski, ma sei mesi fa avevano un miliardo di debiti. In Bundes il club spagnolo sarebbe fallito da tempo! C’è il giudice fallimentare alle porte e stanno facendo offerte da milioni di euro per un giocatore del Bayern come Lewandowski”.