Calciomercato Sampdoria, nome a sorpresa: incontro con Paratici

Nome nuovo per l’attacco della Sampdoria. Arriva dalla Premier League, i tifosi sono curiosi e ci sarebbe già stato un incontro.

Tutte le squadre di Serie A si stanno muovendo per provare a mettere le mani su giocatori che possano fare al caso dei rispettivi allenatori. Anche la Sampdoria, che ha raggiunto nella scorsa stagione la salvezza non senza difficoltà, adesso si guarda intorno per poter poi agire in maniera concreta per il futuro.

Una stagione travagliata, quella vissuta negli scorsi mesi e che ha portato sì alla salvezza, ma anche ad un percorso molto complesso che ha rischiato di mettere in serissima difficoltà proprio la compagine blucerchiata. Ad oggi le cose sembra possano evolversi in maniera differente, soprattutto in relazione a quelli che sono i progetti per il futuro.

Sampdoria, nome nuovo per l’attacco: arriva dal Tottenham

Uno dei reparti che andrà maggiormente valorizzato, e sul quale bisognerà agire per consegnare a Marco Giampaolo una rosa di valore, è senza dubbio l’attacco. E cosi c’è un nome nuovo che è spuntato proprio in queste ore e che sta attirando anche l’attenzione dei tifosi. Si guarda in Premier League, dove è possibile pescare anche delle soluzioni interessanti ed in grado di mettersi bene in mostra nel campionato italiano (vedi il caso Abraham).

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la dirigenza starebbe guardando in casa Tottenham per mettere le mani su un attaccante. Il nome è quello di Bryan Gil, che ha giocato in prestito al Valencia e che farebbe comodo alla Samp. L’incontro tra Paratici ed i dirigenti della Sampdoria ci sarebbe già stato, e dunque la base per portare il giocatore in terra ligure sarebbe stata quanto meno buttata giù dalle parti.