Calciomercato Inter, niente da fare: il club blocca l’operazione

Il parere di Inzaghi e la volontà dell’Inter di puntare sul calciatore impediscono a Marotta di giocare la carta decisiva nell’affare

I tifosi dell’Inter tremano. Simone Inzaghi ha bloccato l’affare al quale i nerazzurri stanno già lavorando da tempo. Toccherà adesso all’ad Beppe Marotta trovare le contromosse per compiere ugualmente il colpo sottraendolo alla concorrenza ma allo stesso tempo accontentare l’appello del tecnico piacentino.

La dirigenza interista sta portando avanti diverse mosse di mercato. Lukaku è il nome in cima ai pensieri in questo momento ma i nerazzurri nel reparto arretrato non hanno mai dimenticato il brasiliano del Torino Bremer. Il calciatore lascerà i granata durante questa estate.

Calciomercato Inter, Juric vuole Dimarco ma Inzaghi frena tutto: il terzino non sarà la chiave per Bremer

Il Torino è consapevole che in questo calciomercato dovrà salutare Bremer. Il difensore brasiliano ha accettato di rinnovare il suo contratto con i granata ad una condizione precisa, poter compiere il salto al termine di questa stagione. Alla finestra per il futuro del difensore vi sono diversi club ma l’Inter sembra avere la pole position tuttavia sembra non decollare la possibile chiave per risolvere la trattativa in quattro e quattr’otto.

Ivan Juric, infatti, secondo quanto raccolto dai colleghi di ‘Calciomercato.it’, avrebbe indicato Federico Dimarco come contropartita per lasciare partire Bremer. Per l’Inter e Simone Inzaghi però il difensore è un intoccabile. La duttilità tattica del classe 1997 cresciuto nel settore giovanile interista è molto apprezzata dal tecnico che lo ha impiegato spesso come terzo di difesa.

Con Juric, il rendimento di Dimarco si è impennato ma adesso il tecnico croato probabilmente dovrà rivolgere probabilmente altrove le proprie aspirazioni. Dimarco, infatti, ha un contratto con l’Inter fino al 2026. Accordo peraltro rinnovato a dicembre dell’anno scorso. Il calciatore ha ricevuto grande considerazione da parte di Inzaghi, arrivando a collezionare 42 presenze nella sua prima stagione successiva al suo ritorno alla base. Molto difficilmente dunque cambierà aria.