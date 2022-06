Calciomercato Milan, doppia firma imminente: annuncio nelle prossime ore

Milan, il doppio colpo è oramai chiuso: esultano i tifosi che adesso attendono la comunicazione del club. Nelle prossime ore si svolta.

Il Milan di Stefano Pioli, fresca di vittoria del campionato di Serie A, è decisa a ricominciare da dove ha finito. Il club rossonero è pronto a ripartire per riconfermarsi anche il prossimo anno e restare ai vertici della classifica del campionato italiano. Per farlo servirà costruire una squadra competitiva: blindare i top player già presenti in rosa è imperativo.

Per costruire il Milan che verrà servirà mixare giovani talenti e calciatori di esperienza. E a proposito di esperienza, chi ne ha da vendere è sicuramente il duo formato da Paolo Maldini e Frederic Massara, i veri artefici dei successi del Milan.

Calciomercato Milan, il rinnovo di Maldini e Massara è ad un passo

I due dirigenti rossoneri non hanno ancora rinnovato il proprio contratto. Dopo le dichiarazioni piccate di Maldini, infastidito dai mancati colloqui con la società a proposito del suo rinnovo contrattuale e di quello del direttore sportivo Massara, la situazione si è decisamente sbloccata.

Come riferisce ‘MilanNews.it’ il doppio rinnovo in casa Milan è questione di poche ore. L’annuncio della firma di Paolo Maldini e Frederic Massara sembra essere davvero ad un passo. Proprio in queste ore, infatti, i legali di entrambe le parti sono al lavoro per sistemare gli ultimissimi dettagli contrattuali. Dopo tale operazione, dunque, arriverà l’annuncio del club. La fumata bianca, infatti, potrebbe arrivare anche durante il weekend, anche se l’ipotesi più accredita resta quella dell’inizio della prossima settimana.

Dopo l’annuncio sarà tempo di rimboccarsi le maniche una volta per tutte per provare l’assalto agli obiettivi di mercato estivo. La lista è lunga, servirà fare le ore piccole per portarsi a casa i calciatori dei desideri.