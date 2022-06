Calciomercato Napoli, il cerchio si stringe: il nuovo portiere infiamma i tifosi

Il Napoli ha individuato il rinforzo per fare felice Luciano Spalletti e i tifosi in vista della prossima stagione: Giuntoli è già al lavoro

A Napoli è già cominciato il post Insigne. L’addio dell’attaccante napoletano, che sbarca a Toronto, segnala la fine di un’epoca azzurra. Tuttavia le novità che attendono la squadra di Luciano Spalletti sono diverse, come è facile ipotizzare seguendo le prime avvisaglie del calciomercato.

Tra le posizioni del terreno di gioco particolarmente monitorate anche quella del portiere. Anche in questo caso, le novità che aspettano il Napoli potrebbero essere sostanziali perché David Ospina, in scadenza di contratto, non ha ancora risolto il suo futuro mentre Alex Meret non ha pienamente convinto per cui i partenopei cercano un estremo difensore.

Napoli, per il ruolo di estremo difensore si apre la pista Luis Maximiano del Granada

A fare il punto della situazione è stato ‘Il Mattino’. Il quotidiano napoletano scrive di una riapertura per l’arrivo di Luis Maximiano. Il portiere portoghese è nel mirino del Napoli già da un po’. Sembrava l’ipotesi fosse tramontata ma adesso sembrerebbe esserci una riapertura.



A provocarla, vi è la flessibilità che sarebbe stata mostrata dal Granada. Il club andaluso, retrocesso nella seconda divisione spagnola, sarebbe adesso disponibile a concedere il portiere in prestito. Condizione che ingolosisce il Napoli, con Giuntoli pronto a mettersi in fila per consegnare a Luciano Spalletti un nuovo numero uno.



Maximiano è arrivato al Granada un anno fa, dopo l’addio di Rui Silva, passato al Betis. Anche quest’ultimo aveva suscitato l’interesse di alcuni club italiani, tra i quali pure il Napoli. Ora nel futuro dei partenopei potrebbe esserci il classe 1999 considerato da molti il prossimo guardiano dei pali del Portogallo. Malgrado la retrocessione e cinquantacinque reti incassate, il numero uno di Celeiros si è disimpegnato bene durante tutto l’arco della stagione.