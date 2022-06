Non solo Insigne, il Toronto fa la spesa in Serie A: “Ha firmato il contratto”

Addio alla Serie A per un altro calciatore italiano. Dopo Lorenzo Insigne, il Toronto FC, club di MLS, ha messo a segno un altro colpo.

La Serie A continua a perdere calciatori. Il campionato italiano, per forza di cose, si deve scontrare con gli altri tornei che, nonostante siano meno blasonati, sembrano offrire maggiori garanzie (soprattutto economiche, ndr) ai calciatori. Qualche anno fa era stata la Cina, ma ora con l’inserimento di un tetto massimo per gli ingaggi delle stelle, la palla sembra essere passata alla Major League Soccer.

Nel giro di una sola finestra di calciomercato, diversi club americani, tra cui il Los Angeles FC ed il Toronto FC hanno strappato alla Serie A, rispettivamente, Giorgio Chiellini e Lorenzo Insigne. Il primo ha lasciato la Juventus dopo una vita in bianconero; il secondo ha detto addio a Napoli a parametro zero lasciando la fascia da capitano.

Toronto, Criscito ha già firmato il contratto

Non c’è due senza tre. Perché un altro capitano è pronto a volare oltreoceano per firmare un ricco contratto. Ancora una volta il Toronto FC è riuscito a chiudere un altro colpo. Dopo Insigne, oramai ex capitano della SSC Napoli, atteso proprio in questi minuti all’aeroporto di Toronto, anche Domenico Criscito sembra essere ad un passa dal club canadese.

Anzi, secondo il portale ‘Tuttomercatoweb.com’ l’ex capitano del Genoa, che ha salutato oggi la tifoseria rossoblù sul proprio profilo ‘Instagram’ dopo aver risolto il contratto con il club ligure, “ha firmato il contratto con la formazione canadese”. Avrebbe, dunque, già messo nero su bianco, legandosi ufficialmente al club di Toronto.

Doppio colpo in arrivo, quindi, per i tifosi del Toronto FC, club canadese di MLS. Nel giro di poche ore, dopo l’annuncio di Insigne che è oramai imminente, arriva un altro senatore del campionato italiano.