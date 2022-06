Calciomercato Inter, via in prestito: l’ha chiesto un club di Serie A

Lo Spezia guarda in casa Inter per la prossima stagione di Serie A: l’intenzione è quella di rafforzarsi per affrontare al meglio tutti gli impegni.

Lo Spezia, in vista della prossima stagione di Serie A, guarda in casa Inter alla ricerca di rinforzi. Per l’obiettivo in difesa, involontariamente, ha agevolato la scoperta di questo profilo in particolare il Genoa. Ecco le ultime in ottica mercato per il club ligure.

Lo Spezia, dopo una stagione turbolenta ma comunque terminata con la permanenza tra le file della Serie A, ora vuole ripartire con i giusti rinforzi. In difesa, per questo motivo, il club ligure sta pensando ad un profilo che possa fare al caso suo ma che rientri nell’ottica della sostenibilità economica.

È perciò spuntato il nome di Zinho Vanheusden. Il difensore centrale è di proprietà dell’Inter, che potrebbe decidere di lasciarlo partire per un altro anno, in prestito, per fargli trovare maggiore minutaggio. Proprio della soluzione in prestito vorrebbe allora approfittare lo Spezia.

L’Inter, in vista della prossima stagione, potrebbe decidere di far partire il prestito Zinho Vanheusden. Il classe 1999 piace allo Spezia, che vorrebbe ottenere le sue prestazioni calcistiche in vista della stagione di Serie A che appare ogni giorno più vicina. Il tedesco ha giocato nei mesi scorsi tra le file del Genoa, arrivando a collezionare in totale 16 presenze.

Su questa scia, in ottica sostenibilità economica, vorrebbe agire anche lo Spezia. Con una soluzione che farebbe comodo anche ai nerazzurri e a Simone Inzaghi, perché in questo modo Vanheusden potrebbe crescere ulteriormente, puntando a diventare sempre più ferrato sulle logico di gioco della Serie A, in vista di un possibile futuro impiego tra le file dell’Inter stessa.